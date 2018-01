Ingenieros Agrónomos y buenas prácticas agrícolas

El Ing. Agrónomo Esteban Gastaldi habló con LA OPINION sobre la firme decisión del Colegio de Ingenieros Agrónomos 1ra Circunscripción de potenciar las buenas prácticas agrícolas.

Gastaldi hizo hincapié en, por ejemplo, que los productores agropecuarios al momento de adquirir un producto agroquímico cuenten con una receta de venta y aplicación elaborada por un profesional matriculado. "El ingeniero agrónomo debe velar por la correcta aplicación de esos productos", refrenda.

Otro aspecto que aborda Gastaldi "desde el punto de vista estratégico" es la conservación del suelo: "para nuestro país es clave conservar el suelo productivo, porque somos básicamente productores de alimentos; y en la medida en que ese recurso no sea preservado, las proyecciones no podrán ser cumplidas". El directivo del Colegio hace notar que "existen leyes de suelos, de arrendamientos que deben ser observadas.

Gastaldi subraya que "el 70% de la superficie productiva argentina está bajo contrato de arrendamiento, es decir que no la producen sus propios dueños", que el ingeniero lo atribuye a un proceso histórico de herencias y subdivisiones "que achicaron las unidades productivas con la inmediata consecuencia de darlas en arrendamiento para que, quienes lo hacen sumen superficies que hagan económicamente viable la producción".

Gastaldi acota que "generalmente las empresas industriales se presentan ante la sociedad mostrando cartas de certificación, o sea normas por las cuales son auditadas que establecen que sus procesos productivos están adecuados a esas normas (IRAM, ISO). "El campo - añade - con sus más de 30 millones de hectáreas agrícolas solamente tiene 100 mil hectáreas bajo certificación". Y colige que "llevará mucho tiempo para que la agricultura se certifique a escalas importantes; mientras tanto, el campo debe mostrar ante la sociedad que preserva el medio ambiente, los procesos productivos, la biodiversidad, la salud de las personas".

Finalmente Gastaldi recalca que "nuestra carta de presentación deben ser las buenas prácticas agrícolas, y en eso el Colegio de Ingenieros Agrónomos está trabajando seriamente".