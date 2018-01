“Ganarme un lugar y cambiar la imagen del semestre pasado”

Una de las principales complicaciones que tuvo Lucas Bovaglio en la primera parte del torneo de la B Nacional fueron las lesiones que sufrieron los defensores, principalmente los marcadores centrales: Carniello, Olivera y Lazzaroni. Y ahora Baroni, que en esta pretemporada veraniega se desgarró el recto anterior del cuádriceps izquierdo.Franco Lazzaroni pudo terminar el 2017 a disposición del DT, incluso ingresó algunos minutos en la goleada ante Flandria. Mientras que Carniello y Olivera, con diferentes molestias físicas, no pudieron finalizar la primera parte del campeonato jugando. Ambos continuaron trabajando durante las vacaciones para llegar a esta instancia de pretemporada de la mejor manera posible, para ponerse 10 puntos en lo físico y futbolístico.Para ellos, como para el resto del plantel de la “Crema”, el haber finalizado punteros, con una racha de tres victorias consecutivas y siete sin perder significa un plus a la hora de trabajar y luchar por ganarse un lugar dentro del 11 titular. “Seguro,, apuntó, y luego sumó:Para saber cómo está tras el desgarro que había sufrido en el isquiotibial de la pierna derecha, de los trabajos veraniegos y aspiraciones para este 2018 dialogamos con “Willy”:-Hace como cinco o seis años que no paso un enero en Rafaela (risas), un poco más también, uno siempre venía para las fiestas, las vacaciones y ya enseguida me volvía al club.-Para nada, se extraña mucho la familia, las altas temperaturas en esta época son para todos igual, por ahí acá son un poco más fuertes pero se lleva bien.-Bien, arranqué el año bien, los 15 o 20 días que tuve de vacaciones tuve que seguir trabajando para fortalecer bien el músculo que me había lesionado. Por ahora bien, trabajando duro para llegar de la mejor manera a un semestre corto y es fundamental hacer esta parte física para no tener problemas como los tuvimos en el semestre pasado.-Sí, ya estoy bien, a disposición del técnico y haciendo la pretemporada a full.-Sí, acá más allá de los nombres y trayectorias hay que estar bien y ganarse el lugar siempre. El año pasado no pude terminar jugando, por la lesión y después me resentí en un trabajo, y la idea desde el momento que me fui de vacaciones es meterle con todo en esta etapa y ganarme el puesto.-Sí, van a ser doce fechas muy importantes, doce finales, muchos equipos que van a estar peleando diferentes cosas pero nosotros vamos a luchar por ascender directo y si no se da eso iremos por el repechaje, pero tenemos que pensar en el ascenso directo.