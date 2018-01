Fonsi y Daddy Yankee vuelven a cantar juntos

Los cantantes puertorriqueños, Luis Fonsi y Daddy Yankee, volverán a compartir escenario en la ceremonia de los Premios Grammy e interpretarán juntos el hit "Despacito" que les dio tantas alegrías y que competirá en los rubros mejor canción, mejor grabación y mejor actuación pop de un dúo o grupo.Daddy Yankee fue el primero en confirmar la noticia a través de su cuenta en Twitter, a pesar de que a fines de 2017 había anunciado que no volvería a cantar ese tema compuesto junto a Fonsi. "Estoy honrado porque la Academia de la Grabación me pidió cantar en los Grammy de este 28 de enero. ¡Latinos, estamos haciendo historia", escribió Daddy Yankee.Luis Fonsi, sumó su confirmación algunas horas después en redes sociales, y escribió: "El 28 de enero el mundo cantará en español! Estoy honrado de interpretar #Despacito con @daddyyankee en la 60° edición de los Premios Grammy. Feliz de continuar compartiendo nuestra música y raíces con el mundo. ¡Que viva Puerto Rico!". De esta manera, ambos artistas pondrán fin a un distanciamiento que se produjo precisamente a raíz del uso que cada uno hizo de esta canción.La única vez que interpretaron en vivo la canción fue en la gala de los premios Billboard Latino 2017. Particularmente, Daddy Yankee se enojó cuando Fonsi firmó un contrato para promocionar el turismo en Puerto Rico con esta canción, en un acuerdo que dejó fuera al reguetonero.La 60° edición de los Premios Grammy, se llevará a cabo el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden, el humorista James Corden será el maestro de ceremonias y se verá por la pantalla de TNT desde las 21:30. En la ceremonia del 28 de enero también actuarán la rapera Cardi B. junto a Bruno Mars, Kesha, SZA, Alessia Cara, Khalid, Logic, Lady Gaga, Pink, Little Big Town, Childish Gambino, Patti LuPone y Ben Platt.