Largo impasse en las charlas con Barraza

Cuando el lunes se retomó el diálogo entre la dirigencia benhurense y el entrenador Gustavo Barraza, pareció darse el primer paso hacia la posibilidad para que el Negro tenga su tercera temporada al frente del plantel superior del Lobo. En lo literal fue de ese modo, porque Ben Hur tiene interés en que continúe al frente del equipo en el Federal B, que no tiene fecha de disputa prevista, pero que será luego del Mundial de Rusia 2018.Esa incertidumbre y el contexto del calendario, sumado a que ya se tomó la decisión dirigencial que el equipo liguista sea conducido por Gustavo Kestler, determinan que la oferta de continuidad para Barraza no garantice absolutamente nada. Es que el técnico recibió la propuesta de retomar las charlas en mayo, es decir dentro de cuatro meses, seguramente cuando ya exista un panorama más claro por parte del Consejo Federal sobre cómo se va a encarar el formato de competencia.Lógicamente, en el medio hay una brecha de tiempo muy importante para Barraza. Por eso anticipó que si surge alguna opción de trabajo en otro club la evaluará y si le conviene la aceptará, como era previsible.Es una situación bastante particular, ya que de un lado se entienden las necesidades del técnico de seguir trabajando, y por el otro la de la dirigencia de no afrontar el sueldo de un técnico que no dirige el primer equipo, durante prácticamente un semestre.Recordemos que BH retomará los entrenamientos en la segunda semana de febrero, apuntando al torneo liguista.