Recuperan el libro de bautismos en ex ESMA

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El obispo castrense, Santiago Olivera, anunció que recuperó el libro de bautismos registrados en la capilla Stella Maris de la ex ESMA entre 1975 y 1979, un documento cuya existencia no se conocía y que será hecho público.El prelado realizó el anuncio referido al mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura, luego de un encuentro que mantuvo con el Papa Francisco en El Vaticano.Si bien no hay certezas, el acceso a ese registro abre la posibilidad de que puedan identificarse a hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente por los represores."En este libro figuran los 127 bautismos realizados en la ESMA entre los años 1975 y 1979. Tenemos que investigar, puede ser que algún marino haya bautizado allí a su hijo, pero puede ser que otros no", afirmó Olivera.El prelado, que fue designado por Francisco obispo castrense en marzo del año pasado, anunció su intención de dar a conocer y "poner a disposición" este documento inédito en las próximas semanas, después de analizarlo con la Comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que la primera semana de febrero será recibida por el Papa."No sé si habrá mucha información en el libro de bautismos de la ESMA, pero por lo pronto es un dato que se pueda conocer a los niños que fueron bautizados allí entre el 1975 y 1979, para alguien que necesite saberlo", dijo Olivera, que contó que lo puso al tanto de esta novedad a Francisco, que le dio su aval.El obispo castrense explicó, según publicó un matutino porteño: "Al Papa le pareció muy bien. Le pregunté por los modos, si dárselo a uno, o no, y él me dijo de socializarlo a la prensa y de ofrecerlo. Cuando vuelva (a la Argentina) lo hablaré con (monseñor Oscar) Ojea, (el presidente del Episcopado) con la comisión ejecutiva y buscaré el modo de presentarlo en la línea de disponibilidad, apertura y transparencia que él ha impulsado".El equipo de "Sacerdotes de Villas de la Capital y la provincia de Buenos Aires", entre ellos los obispos Gustavo Carrara y Jorge García Cuerva y el padre José María Di Paola, dieron ayer un fuerte respaldo al Papa y destacaron que Francisco "siempre ha alentado a trabajar a favor de los más pobres"."Con cierta perplejidad en este último tiempo leemos o escuchamos que la Iglesia en general, y en especial el Papa, no quieren que los pobres dejen de ser pobres, porque de esta manera se perdería lugar de influencia", señalaron los llamados curas villeros.Y advirtieron que, el papa Francisco siempre los ha "alentado a trabajar a favor de los más pobres" y que saben que "en nuestro mundo de hoy su palabra es interpeladora y para algunos molesta".