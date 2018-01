El Concejo podría retomar el pedido de audiencia con Lifschitz por seguridad

El concejo Municipal sesionó ayer de forma extraordinaria, convocado por el Intendente Luis Castellano para tratar tres temas: dos vinculados a la pavimentación de las calles del PAER (ver aparte) y uno sobre el refrendo a un convenio que ya estaba en vigencia desde hacía 7 meses, vinculado tangencialmente a la seguridad. Allí centraron sus intereses los concejales.

Ninguno de los 9 ediles presentes (Marta Pascual estuvo ausente por estar de vacaciones) hizo alusión a que pese a haberse rubricado el 22 de mayo de 2017, el convenio con el Ministerio de Seguridad, para la utilización de la vivienda de calle Braille 1095 para la Casa de la Policía Comunitaria, en el barrio Fátima, el decreto ratificándolo recién se firmó el 27 de diciembre. Una extensa demora que nadie explicó.

Los concejales del oficialismo Evangelina Garrappa, Silvio Bonafede y Jorge Muriel, así como también el demoprogresista Lisandro Mársico, retomaron una propuesta del año pasado: solicitarle al Gobernador Miguel Lifschitz un encuentro para poder dialogar acerca de la seguridad en nuestra ciudad.

La misiva fue enviada el 24 de noviembre pasado y llevó la firma de 9 de los 10 ediles de la anterior conformación: no la rubricó Natalia Enrico (PS-FPCyS). Allí se decía que "como representantes de la ciudadanía rafaelina, nos dirigimos a usted para solicitarle una reunión para poder expresarle y reclamarle sobre las versiones emitidas por los medios de comunicación sobre posibles escuchas telefónicas del Ministro de Seguridad de su Gobierno con respecto a nuestro Sr. Intendente y nuestra querida ciudad de Rafaela". Esto se enmarcaba en la polémicas escuchas a Pullaro y el encuentro nunca se concretó.

Silvio Bonafede recordó que en ese lugar hubo un centro de salud y que al Municipio le costó "varios pesos" el acondicionarlo para que allí se instale la Policía Comunitaria. Pero la misma no tuvo el efecto deseado: "un funcionario municipal vio a un efectivo durmiendo en el suelo y se los puede ver fumando y con un celular en la mano frente a un supermercado". "Pullaro dice que bajaron los delitos. Debe tener los datos de Galisteo, porque la percepción que uno tiene acá no es esa. Eso no se lo cree ni el En nuestra ciudad la seguridad no funciona y no hay respuestas. Estaría bueno que Pullaro de una señal a la ciudad", dijo Bonafede aunque destacó "el énfasis", del Jefe de la Unidad Regional de Policía, Javier Forni.

Leonardo Viotti (Cambiemos) dijo que como vecino del Barranquitas notó una muy buena repercusión en el barrio cuando llegaron. "Pero después hubo problemas internos, se abrió el destacamento en el Fátima y se dividieron. Era una nueva fuerza de trabajo y no se pudo plasmar eso", dijo.

Fue Muriel el que planteó la idea de retomar la reunión con Lifschitz. "La había sugerido usted, Señor Presidente. Creo que es importante que retomemos el tema", dijo. Evangelina Garrappa ahondó: "tenemos pendiente una reunión con el Gobernador para aclarar algunos tenemos por una situación de las más acuciantes que tiene la población rafaelina". Bonafede retomó más tarde el tema: "Pullaro ya no es un interlocutor creíble, ya no me siento más en una mesa con él. No voy a perder el tiempo. Por eso creo que debemos reforzar el pedido de audiencia con el Gobernador". Lisandro Mársico agregó: "comparto la iniciativa de la audiencia con el Gobernador, para que se resuelva y que no quede todo esto en la mera declaración". La propuesta del único representante del Frente Progresista era saber si se iba a reprogramar la Policía Comunitaria para que efectivamente pudiera hacer prevención o en definitiva, se iba a incorporar a la Unidad Regional V de Policía.

En diálogo con LA OPINION, Raúl "Lalo" Bonino dijo que tomaría en cuenta este pedido. En la sesión dijo que "vivimos una interna de la policía", al dar a entender que la policía "tradicional" se vio invadida por esta nueva fuerza y terminó haciéndole perder el control territorial que intentó ejercer con su llegada. también planteó la necesidad de que estén participando los legisladores.

Por otra parte, Hugo Menossi (Cambiemos) hizo referencia a que al momento de la llegada de la Comunitaria al Fátima, desde el Municipio se mostraban contentos. "Se celebró la llegada y ahora la culpa la tiene el otro". También hizo alusión a casos específicos, incluso, en donde es necesaria la presencia y participación de la Secretaría de la Niñez de la Provincia.

Ana Carina Visintini (Cambiemos) planteó la necesidad de que estén presentes en una mesa de diálogo también los representantes de la Justicia.