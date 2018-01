Principio de incendio en esquina céntrica

Siendo las 7:30 de la mañana de ayer, un principio de incendio se desató en el cableado aéreo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la céntrica esquina de calles Lavalle y Sarmiento, frente a la farmacia Walter que funciona en ese lugar.

A esa hora, prendieron fuego los cables (externos al local comercial), por lo que rápidamente llegaron al lugar dos cuadrillas de la EPE, que procedieron a cortar la luz y cambiar los cables dañados.

Cabe destacar que en la jornada anterior -a las 18 del martes- personal de la farmacia ya había percibido el olor a cables quemados, por lo que dieron aviso a la EPE, quienes concurrieron al lugar pero no observaron nada anormal, se aseguró a este Diario.

Aunque no hizo falta su intervención concurrieron al lugar los Bomberos Zapadores; en tanto que la GUR y Protección Vial y Comunitaria procedieron a ordenar el tránsito.

Todo lo dicho ocurrió en el exterior de la farmacia, y debido al inconveniente originado, el corte de luz afectó a unas 3 cuadras sobre calle Sarmiento.



MENOR INTENTÓ

INCENDIAR CASA

Un hombre mayor de edad, denunció en sede de la Comisaría 1ª de esta ciudad, que su sobrino de 17 años, intentó incendiar la vivienda sita en avenida Aristóbulo del Valle.

De acuerdo a lo publicado por el sitio internet de este Diario, el intento de quemar la casa no se concretó ya que el menor en cuestión se dio a la fuga al ser observado por otra persona.