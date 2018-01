Adicciones: juntan firmas para la declaración de emergencia

A finales del año pasado, la exconcejal Natalia Enrico (PS-FPCyS) presentó un proyecto de ordenanza elaborado en conjunto con el Frente Social y Popular de Rafaela en donde se propone crear la “Dirección Municipal de Prevención y Tratamiento de las Adicciones” bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, al tiempo que se declara la “Emergencia en Adicciones y consumos problemáticos” en la ciudad hasta finalizar el año 2019 a partir de la sanción de la norma que está bajo estudio de los ediles. Para darle mayor impulso, este domingo, a partir de las 18:30, en la Plaza 25 de Mayo, se juntarán firmas para avalar este proyecto.En diálogo con LA OPINION, Christian Avalos, referente local y excandidato a concejal del Frente Social y Popular comentó que "este proyecto está respaldado por el Movimiento 'Ni un pibe menos por la droga', que hoy se encuentra haciendo actividades en dos barrios: Fátima (a través de una copa de leche y con la proyección para hacer talleres) y en el Mora (con un equipo polideportivo, el pasado fin de semana, los propios chicos organizaron un torneo de fútbol mixto)"."Nosotros somos un movimiento que trabaja en la prevención de adicciones. Pero no alcanza con lo que las organizaciones sociales podemos llegar a hacer. Por eso creemos que es necesaria una fuerte presencia del Estado para poder trabajar una temática que está afectando a muchos jóvenes y adolescentes por adicciones y consumo de sustancias", dijo Avalos. "Las adicciones son un problema social: si lo sacamos al chico, lo desintoxicamos y lo volvemos a poner en el mismo contexto, no se arregla nada. Hay que cambiar ese contexto", completó.Estuvo acompañado por Alina Lázaro y Janina Andereggen (del Movimiento "Ni un pibe menos por la droga" en el Fátima). La primera destacó que el proyecto de ordenanza también incluye una solicitud para obtener datos oficiales sobre la cantidad de afectados por las adicciones, así como también la posibilidad de firmar convenios con APRECOD (Provincia) y SEDRONAR (Nación). La segunda, dio la mirada desde los barrios: "hay chicos de 5 años que fuman marihuana o tabaco. Es algo cotidiano, que lo ven tus hijos. Esa es la lucha que tenemos, no vamos a bajar los brazos, cada vez somos más", comentó y completó diciendo que para la copa de leche se hará una pizza-bingo el próximo 21 para terminar el techo de la construcción.