Cosecha del girasol a ritmo constante

Nueva semana con días de inestabilidad y precipitaciones con diferentes porcentajes de cobertura y montos pluviométricos que fluctuaron entre los 5 a 30 mm en toda el área de estudio, como consecuencia del paso de un frente de tormenta. Esta regularidad de lluvias semanales, de variado milimetraje y cobertura en toda el área repercutió favorablemente en la implantación, germinación y desarrollo de todos los cultivos. Pero ante el avance de los estados fenológicos y la mayor demanda de agua, principalmente en el cultivo de maíz de primera, que fue el que manifestó un marcado déficit hídrico en su etapa crítica, con un 35 % de afectación de su área sembrada. Con diferentes grados de impactos que influirían en los rendimientos finales. En menor grado y proporción los cultivos de algodón y sorgo granífero-forrajero, que también expresaron síntomas de déficit hídrico, pero ante cierta rusticidad de los mismos, hasta la fecha fue baja la incidencia y no repercutirá en los rendimientos finales.

El proceso de siembra de soja de segunda y maíz de segunda continuó en los departamentos particularmente en los del norte, a mayor ritmo ante el mejoramiento de la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

Para el período comprendido entre el miércoles 10 al martes 16 de enero de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el viernes 12 condiciones climáticas de estabilidad, días soleados, altas temperaturas, cercanas a los 37 ºC. A posteriori aumentaría la nubosidad, generando altas probabilidades de inestabilidad, con ocurrencia de precipitaciones de variados montos pluviométricos y coberturas, hasta el final del mismo.

Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 15 a 26 ºC y máximas de 26 a 36 ºC.

Las previsiones climáticas descritas condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos, sobre el final del período.



GIRASOL

El proceso de cosecha en el centro norte del área de estudio alcanzó un 35% de avance. Ante las precipitaciones y condiciones de inestabilidad quedó solo interrumpido el mismo un par de días, reanudándose posteriormente a ritmo constante. Ante las condiciones ambientales registradas los cultivares no han madurado tan rápido, por lo cual no se aceleró la maduración o “arrebató”, esto hizo que los rendimientos fueran estables y considerados buenos.

La humedad del grano en algunos casos fue elevada, debido a que adelantaron la cosecha para evitar daños por aves (cotorras y palomas), situación que cada campaña se reitera y repite, marcando considerables perjuicios a los cultivares.

El rendimiento promedio obtenido fue de 22 a 24 qq/ha, considerado en el área como bueno, con rendimientos mínimos que fluctuaron entre 12-14 qq/ha, en particular estos rindes fueron en lotes afectados por mildiu y rendimiento máximos de 26-28 qq/ha con lotes puntuales de 29-30/ha.

Se mantiene las expectativas de consolidación de los rendimientos para toda la campaña. Las condiciones y buenas probabilidades climáticas en los próximos días permitirían avanzar con la recolección.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: R “estados reproductivos” muy pocos lotes en R5 “antesis” R5 - 1 (inicio de antesis) R5 - 5 (mitad de floración 50%, el % depende del área del capítulo cubierto por flores, cantidad de círculos), R6 (fin de floración, caída de flores liguladas), R7 (la parte de atrás del capítulo comenzó a ponerse amarillento) y los más avanzados en R9 “madurez fisiológica”(parte de atrás del capítulo y las brácteas de color amarillento o marrón oscuro).



SOJA TEMPRANA

(DE PRIMERA)

Las precipitaciones registradas semanalmente con un milimetraje medio a bajo, hizo que los cultivares se desarrollen bajo condiciones casi óptimas, por lo cual en un 93 a 95 % de la superficie sembrada presentó un buen a muy buen estado con lotes o áreas puntuales a excelentes, con buen desarrollo de estructura y altura de plantas, cerrando entresurcos.

El estado sanitario fue bueno, sin inconvenientes hasta la fecha, con muy baja presión de presencia de plagas, como oruga bolillera y chinches. Se continuarían realizando aplicaciones para control de malezas e insectos en casos muy puntuales.

Se observaron los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos” VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojas unifoliadas pegadas), V1 (1º nudo), V2 (2º nudo), V3 (3º nudo, V4 (4º nudo), V5 (5º nudo), V6 (6º nudo), V7 (7º nudo) y los más avanzados en R “estados reproductivos” R1 (inicio de floración).