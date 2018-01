Implementarán "Nueva Oportunidad"

El director provincial del programa Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni, junto con el director provincial de Desarrollo y Orientación Social Región II – Rafaela, Rodolfo Giacosa, se reunieron con el equipo de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela para coordinar la implementación del programa en la ciudad. En primera instancia, se realizará en los barrios Virgen del Rosario, Monseñor Zaspe y 2 de abril.

“Nueva Oportunidad” se llevará a cabo en forma conjunta por el gobierno de la provincia y el municipio de Rafaela, con el objetivo de capacitar a jóvenes entre 13 y 35 años que por diferentes circunstancias no tuvieron la posibilidad de acceder a un trabajo o a estudiar. Esta articulación entre los dos niveles de Estado surge a partir de un encuentro entre el gobernador Miguel Lifschitz y el intendente de Rafaela, Luis Castellano, dónde se tomó la decisión de avanzar en el trabajo con jóvenes de los barrios de la ciudad que se encuentran en mayor riesgo.

En relación al programa, el director provincial Luciano Vigoni expresó: “El programa nace en el 2013. Hoy, estamos trabajando con 8000 jóvenes en toda la provincia, donde los jóvenes lejos de ser un número son grupos que conocemos, grupos de 15 personas. Cada grupo tiene dos acompañantes, los jóvenes asisten dos veces por semana a una capacitación en oficios y un tercer encuentro donde se trabajan cuestiones importantes para la vida como son la salud, los derechos humanos, la violencia y diversas problemáticas que surgen de lo territorial”. Por su parte, el director provincial de Desarrollo Social de la R2, Rodolfo Giacosa agregó: “es un programa que está teniendo excelentes repercusiones y excelentes resultados en toda la provincia y habla un poco de la visión que tiene el Gobierno Provincial en cuanto a lo que debe ser la integración social de todos los santafesinos. Estos cursos significan darles a los jóvenes una nueva oportunidad de inserción, capacitándose y recibiendo una beca durante su formación. Desde el Estado se los acompaña para que más allá de las condiciones en que hoy les toca vivir, sepan que pueden tener una vida y construir un futuro de trabajo y de felicidad”

La reunión se realizó en la oficina del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela. “Lo fundamental de este encuentro es haber dialogado con compañeras que vienen con una lógica de trabajo en relación a jóvenes de la población que entienden que están en riesgo. Dialogamos sobre el programa Nueva Oportunidad, que busca otras formas de abordar las problemáticas sociales que no son a partir de la presencia de más fuerzas de seguridad sino a partir de un abordaje de trabajo con una población que está al margen. Destacar la importancia de poder hacerlo junto a la Municipalidad, que son los que tiene el primer nivel de atención en Desarrollo Social, el poder avanzar con ellos en una estrategia común. Pensar en los jóvenes no de una manera fragmentada sino de una manera más integral con una perspectiva colectiva, con una perspectiva intraestatal, en donde estemos sentados los dos niveles del Estado y donde fundamentalmente, lo que este en el centro de la escena sea la vida del joven y su presente y su futuro”, dijo Luciano Vigoni.