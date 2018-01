Para Redrado, "la baja de la tasa es razonable"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex presidente del Banco Central Martín Redrado consideró ayer que la autoridad monetaria tomó una "decisión razonable" al decidir una baja de solo 75 puntos básicos de la tasa de política monetaria, para ubicarla en el 28%.Según el economista, el Banco Central está "caminando por un desfiladero angosto: de un lado tiene la necesidad de coordinar con el equipo económico y del otro, la necesidad de mantener su credibilidad. En este sentido, la decisión parece razonable"."Es razonable marcar que la tasa de interés no es el único instrumento para combatir la inflación, sino que tienen que converger los distintos brazos de la política económica: el ministro de Hacienda tendrá que hacer lo propio con el gasto público, el ministro de Trabajo lo suyo con las paritarias y el ministro de Finanzas también, cumpliendo con sus objetivos de financiamiento", puntualizó.En declaraciones radiales, Redrado consideró que "está claro que el presidente del Banco Central, solo, no puede cumplir con la pauta de inflación. Tienen que trabajar todas las áreas del Poder Ejecutivo para que en dos años se llegue a una inflación normal, como en el resto del mundo".A su criterio, "las expectativas que se habían formado en torno a una reducción más importante de la tasa de interés, en realidad desconocían el proceso en la toma de decisiones del BCRA. No tuvieron en cuenta las necesidades de coordinar con el resto de las áreas"."La independencia está en mostrar lo que ocurrió ayer: que el Banco Central tiene la capacidad de decidir e implementar sus instrumentos para intervenir en el mercado, pero sin sentirse una isla. Creo que esto es bueno después del zafarrancho que tuvimos en los últimos años. Un Central independiente pero coordinado con el resto de las áreas del Poder Ejecutivo", añadió.