La “Crema” no se detiene

Es común que durante la primera quincena de enero los equipos del fútbol argentino trabajen a full en la pretemporada para llegar físicamente de la mejor manera a sus respectivos torneos. Y Atlético de Rafaela no es la excepción, ya que la “Crema” atraviesa por la semana más dura de la preparación con jornadas, salvo la de ayer, de doble turno y concentración en el predio “María”.



Y ante la exigencia física también suelen aparecer diferentes molestias o lo que nadie quiere: lesiones. Ayer le tocó a Tomás Baroni. El “Bocha” sintió una fuerte molestia en el recto de su pierna izquierda y es por eso que en la mañana de ayer no trabajó a la par de sus compañeros. Por la tarde se le realizó una ecografía la cual confirmó que el defensor sufrió un desgarro de 2 centímetros en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda y es por eso que tendrá para casi un mes de recuperación.



NO SE DETIENEN



Trabajos en el gimnasio, físico con los profes Gabriel Yomaha y Matías Cabral, pero también muchísimos ejercicios intensos con pelota, por el momento en espacios reducidos, bajo la atenta mirada de Lucas Bovaglio, focalizando presión y precisión.



El equipo “albiceleste” continúa trabajando de manera intensa mientras se espera la posible llegada de alguna cara nueva. Por ahora sólo se habría avanzado con Rodrigo Depetris, quién no continuará en Tigre, tiene intenciones de retornar por barrio Alberdi y en las próximas horas se podría definir su regreso.



A su vez, habrá que esperar si ante la salida de Jorge Carranza (ver aparte), no se busca algún arquero que le compita el puesto a Ramiro Macagno y tenga más experiencia que los juveniles que hoy día integran el plantel superior de Atlético que son Matías Tagliamonte y Nahuel Pezzini.



En lo referido a la pretemporada, la “Crema” volverá a trabajar hoy (mañana también) en doble turno y el sábado cerrará la etapa exigente del verano con algunos minutos de fútbol, ya pensando en los amistosos que se le vendrán la semana siguiente.