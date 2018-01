La despedida de Carranza

Con nostalgia dejo un excelente grupo, grandes jugadores y mejores personas de las cuales a muchos considero amigos y de otros me llevo su cariño y respeto. Voy por un nuevo desafío personal, siempre deseándoles lo mejor. Exitos AR. Con ese mensaje en sus redes sociales, y una foto del equipo, se despidió Jorge Carranza de Atlético de Rafaela.

Era una cuestión de horas y finalmente se terminó concretando lo que se esperaba. El arquero seguirá su carrera en Olimpo de Bahía Blanca.

Si bien desde la institución de barrio Alberdi aún no confirmaron su salida, el mensaje de despedida de Carranza y las declaraciones dadas en la semana, por el propio jugador, hacen de suponer que todo está acordado.

El cordobés, de 36 años, también tenía posibilidades de irse al fútbol chileno, al Cobreloa, pero al aparecer la posibilidad de continuar en nuestro país y en la Superliga, no lo dudo y rápidamente selló su llegada.