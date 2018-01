Carranza: “Estoy más cerca de salir que de continuar”

Aquella salida del equipo en la tercera fecha del torneo de la B Nacional no le gustó para nada. Llegando al cierre del 2017 comenzó a tomar fuerza la posible salida dey si bien la intención de la dirigencia deera de no “cortar” ningún contrato en este receso veraniego, todo está dado para que el arquero, de 36 años, siga su carrera en otro club.y seguramente plantearnos cuales son los objetivos de cada uno, yo ya tuve una reunión con él hace un par de meses atrás, donde me dio la palabra de que si yo tenía la posibilidad de salir para tener la continuidad que vine a buscar acá me la iba a dar, así que, contó Jorge Carranza a los medios de prensa., apuntó el cordobés. Clarito.Entre Chile y Bahía Blanca parece estar su destino, con el interés del nuevo técnico de Olimpo, Christian Bassedas (no seguirá Gabbarini), pareciera que tendrá la posibilidad que no se concretó en el verano pasado. “Hay algunas oportunidades, en Chile también tengo algunas ofertas y lo que más avanzado tengo es con Cobreloa”, comentó y sumó: “Estoy esperando que me manden por mail el contrato para que de una vez por todas llegar a un acuerdo y todas las partes estemos contentos”.En lo referido a su salida de Atlético, Carranza advirtió: “, pero también entienden que, entonces no sé si estoy en un momento de mi carrera para esperar mucho. Quiero dejar claro, si es que me toca partir, todavía no es 100x100 seguro, es simplemente por ese motivo”.El equipo puntero, peleando por el objetivo de ascenso y una pretemporada aún en marcha no terminan de conformarlo para pelear por un lugar en el arco albiceleste.“Ramiro entró y cumplió, el equipo fue mejorando y de la mano de un funcionamiento se fueron asentando, hoy seguramente va a tener la posibilidad de continuar él en el arco, por lo menos de arrancar y yo no sé si tengo ganas de esperar mucho más, por supuesto que le deseo lo mejor a Ramiro y a cualquiera de los chicos, si me toca continuar apoyaré y empujaré como lo hice hasta hoy, trataré de hacerme de un lugar pero, declaró.Posteriormente, el “Loco” de Jesús María, explicó: “Al margen de la categoría y de las oportunidades que van apareciendo lo que. Después dependerá de mi rendimiento. Yo salí en un momento donde el equipo se estaba acomodando, donde recién arrancaba el torneo y no terminábamos de hacer pie como equipo y saltó un fusible que fui yo, en ese momento no lo vi justo, no me pareció que haya sido el momento adecuado, lo hablé con Lucas (Bovaglio), si tenía que salir era por bajo rendimiento y si era por el momento tendría que haber salido todo el equipo”.