Viajes a Bolivia y Cachi en la preparación 2018

El mes de enero es el epicentro de la pretemporada de atletas locales de cara a un año donde se pretende afianzar el crecimiento deportivo. Un grupo de distintas categorías del Club Rafaelino de Atletismo y Servicios, con el entrenador Ariel Magallanes a la cabeza, estarán viajando en los próximos días a dos destinos en pos de sus respectivos objetivos.Hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, lo harán Sabrina Rosa y Federica Bogado, para tomar parte del Campamento Internacional de Velocidad, Vallas y Salto en Largo, que tendrá como disertantes a los entrenadores Nelio Alfaro Moura (Brasil), Nelson Gutiérrez (Cuba) y Oscar Valiente (Perú), todos prestigiosos profesionales y con grandes antecedentes dentro del atletismo. El viaje de esta parte del contingente está previsto para el jueves, ya que el Campamento se realizará del 13 al 21 de enero.Al regreso, Magallanes, Rosa y Bogado pararán en Cachi, Salta, para unirse a la otra parte de la delegación que, como el año pasado, estará más de dos semanas trabajando en el mejor Centro de Entrenamiento en altura del país. Allí ya estarán, Rocío Donnet, Sofía Kloster y Camila Real, más los varones Franco Caravario y Héctor Heit.KLOSTER, EN MARZO A ECUADOREn el cierre del año anterior, Sofía Kloster nos confirmó su participación en la Copa Sudamericana de marcha que se disputará en Ecuador los días 10 y 11 de marzo."Creo que 2018 es un año mucho más prometedor, donde si todo va bien vamos a poder competir varias veces. En 2017 fueron solo dos oportunidades, con muy buenas marcas (logrando récords nacionales Sub 23 y Absolutos), pero cuando uno tiene más competencias se presentan oportunidades para mejorar", expresó la campeona argentina de mayores.Sobre este período, mencionó que "estamos entrenando en la ciclovía, el autódromo y el CRAS, y además programando el viaje a Cachi. Volveríamos de Salta a mediados de febrero y ya en marzo arrancan las competencias".En la temporada que se avecina la distancia habitual de cada prueba pasarán a ser los 20 km, lógicamente un esfuerzo mayor pero a la altura de las exigencias del alto rendimiento. "En marzo tenemos una copa de marcha en Ecuador. Vamos a competir en 20 km, este año también está el Sudamericano Sub 23 para el cual tenemos que hacer una marca mínima y el principal objetivo será encontrarla. Es mi último año en esta categoría y me gustaría conseguirlo. Lamentablemente, en Argentina la mayoría de las competencias son a 10 kilómetros y esa es una desventaja cuando luego salís del país para medirte".Participar en Ecuador le garantiza a Sofía medirse con exponentes del alto nivel mundial. "No solo a nivel sudamericano, a nivel mundial, hay atletas de muy buen nivel de Ecuador, Colombia, Perú, y para arrancar el año es muy motivante. Esperemos que las cosas vayan bien", acotó entusiasmada.