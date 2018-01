Problemas de abastecimiento de agua potable en varios barrios

La jornada de ayer fue realmente tórrida. Llegó a rondar los 39 grados, de acuerdo a los datos aportados desde Radio Rafaela. Y, para muchos rafaelinos, ni siquiera podían mejorar sus condiciones haciendo uso del sistema de agua potable. Es que durante muchas horas, cinco barrios de la ciudad no tuvieron servicio.

Aguas Santafesinas informó a las 11.30 que "debido a la reparación de una cañería primaria de la red de distribución se encuentra interrumpido el servicio en los barrios Amancay, Antártida Argentina, los Nogales, 17 de Octubre y Brigadier López El personal de ASSA se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente detectado que se estima finalizará alrededor de las 14:00", decía el escueto mensaje.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, esta situación se dio desde aproximadamente las 9.30, y en el barrio Pizzurno, lo cual habla a las claras de, al menos, la falta de precisión de la información por parte de la empresa.

Esta situación no es nueva: el año pasado ocurrió en varias oportunidades. Los "fierros" son así y se rompen. Pero también marcan la falta de inversión que la empresa en nuestra ciudad, específicamente, en cuanto a la infraestructura.

Ese será, sin lugar a dudas, uno de los principales objetivos que deberá asumir el nuevo gerente de Aguas Santafesinas, el cual, todavía no está definido y que, ante situaciones como estas, se vuelven necesarias para poder tener a alguien a quien reclamar.

Todo esto se da en la previa de un nuevo aumento de ASSA, que pretende elevar la tarifa un 50% para mediados de este año.