Luego de la polémica Bonino recibió a Quevedo

El Presidente del Concejo Municipal, Lalo Bonino, recibió el lunes por la tarde a Jorge Quevedo, dirigente político del Partido UNIR y ex candidato a Concejal, en su despacho para transparentar toda la información requerida por este último.Bonino entregó en mano un informe que contiene los últimos números al respecto del sueldo neto, sueldo bruto, aportes jubilatorios y retenciones en concepto de ganancias de todos los ediles actuales. De esta manera, dieron por cerrado un capítulo más en la política rafaelina que había generado algunas dudas sobre cuál era la real remuneración de los concejales en nuestra Ciudad.De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, si bien los salarios brutos son de 88.000 pesos, lo que reciben de bolsillo los ediles oscila entre 47.000 y 57.000 pesos.El Presidente del Concejo, aprovechó para comentarle a Quevedo que se está trabajando en un Plan de Transparencia nunca antes visto.El mismo Quevedo -quien participó del encuentro con Juan Carlos Ramírez- se mostró muy agradecido por la actitud de Bonino al recibirlo en su despacho, a la vez que no dejó de manifestar su emoción por encontrarse en dicho lugar.“La iniciativa de Jorge va en coincidencia con un Norte que tenemos desde que asumimos la dirección del Concejo, y es la de transparentar todos los números, no solo lo que cobran los concejales, sino también cuanto y como se gasta. Queremos llevar al Concejo a la era digital, pero para ello necesitamos un poco de paciencia porque es mucho lo que hay que hacer”, sentenció Bonino a la hora de ser consultado sobre la visita.