Varios conocidos en Ferro de San Cristóbal

FOTO ARCHIVO NUEVA ETAPA./ Góngora jugará el Federal C.

Ferro Dho de San Cristóbal presentó oficialmente su plantilla para disputar el torneo Federal C 2018, que comenzará el 28 de enero. El equipo ferroviario, entre los refuerzos que contrató, tiene elementos de buen nivel del fútbol de la Liga Rafaelina.

El equipo dirigido por Sergio Bodoira tendrá, como principal incorporación, al volante Hugo Góngora. El volante sunchalense surgido de Libertad y que viene de jugar en 9 de Julio el Federal B, le dará un salto de calidad al plantel.

Otro jugador que pasó por Libertad y se sumó a la escuadra de la Liga Ceresina es el arquero entrerriano Iván Baigorria. Asimismo, el media punta tacuralense Carlos Fragatta, de dilatada campaña por Atlético de Rafaela y varios elencos del Federal (de pasado reciente por el Dep. Ramona), también fue contratado por el conjunto sancristobalense.

En el Federal C Ferro Dho integrará la Zona 8 con dos representantes de la Liga Esperancina, Atlético Pilar (que contrató al ex Atlético de Rafaela, Facundo Cervantes) y Argentino de Franck.