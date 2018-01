Los dos episodios más importantes

Los dos eventos más importantes "fueron a los 7 días que nos enteramos que hubo explosión por dos fuentes diferentes y ya los 14 habiendo duplicando la probabilidad de vida a bordo se dejaba la fase de rescate y se pasaba a búsqueda dos momentos importantes de la comunicación. Más allá de que hay dos investigaciones, una a nivel de juzgado federal hay otra investigación interna, al margen de todo esto, los submarinistas no somos temerarios ni suicidas hay protocolo 48 horas electricistas comunicantes áreas submarinas tienen que prender apagar, los corto circuitos, agua de mar agua dulce, todo se prueba, es una gran máquina con un sistema, primero lo hace un suboficial, firma su planilla si está en servicio sino se repara hay que pensar en un arsenal, hay fallas que pueden ser no reparadas, y se espera cuando se vuelve a Mar del Plata y todo eso va al comandante si todos los equipos están en operativo, ningún comandante va a zarpar sino está en condiciones, si aquello que no se puede reparar afecta al submarino. Los primeros días la Armada Argentina desde el Banco Nación ya sea la esposa, conviviente, o primer familiar directo lograron continuar cobrando los haberes para sustento de la familia. Se creó un centro de atención permanente donde se evacuan preguntas legales administrativas, crédito ayuda financiera, obra social seguro. Hay algunos que quieren hablar de seguros y otros no". Palabras de Balbi.