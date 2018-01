Pratto, confirmado en River

El delantero Lucas Pratto se transformó oficialmente este lunes en el nuevo refuerzo de River, que hizo la compra más cara de su historia, luego de resolver las diferencias existentes con San Pablo, dueño de la mitad del pase del jugador junto a Atlético Mineiro. Luego de acordar los detalles que restaban respecto de la forma de pago, River accedió a abonar una suma cercana a los 13 millones de dólares por Pratto, de 29 años."La única disculpa que hago es que la intención de volver a Argentina es porque mi familia me necesita", expresó Pratto en la conferencia de prensa que dio en el club paulista, acompañado de Raí, director deportivo de la entidad luego de cerrarse la venta. De esta forma, la dirigencia del "Millonario" le concederá una vez más el deseo al entrenador Marcelo Gallardo, ya que no es novedad que Pratto era una de sus obsesiones.Hace un año, San Pablo le había abonado a Atlético Mineiro unos 6 millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Pratto y, desde luego, el equipo paulista tenía la intención de recuperar buena parte de la inversión. En ese sentido, el ex goleador de Vélez indicó que "lo más importante para mí es la familia, es algo muy personal; y dije que si la propuesta de River no satisfacía a San Pablo, me hubiera quedado aquí".El atacante descartó que su vuelta al país se deba a que quiere estar más cerca de la consideración del entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, de cara al Mundial de Rusia 2018. "Si hago 15 goles en San Pablo o 15 goles en River, es lo mismo para la consideración de la Selección. Solo vuelvo a Argentina por mi familia", afirmó Pratto. El delantero llegaría en las próximas horas a Buenos Aires para someterse a la revisión médica de rutina y se estima que mañana, tras la firma de su contrato, viajará a Miami para sumarse a la pretemporada con el plantel que conduce Marcelo Gallardo.