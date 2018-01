Barco volvió a faltar a la práctica

El mediocampista Ezequiel Barco volvió a faltar ayer por cuarta vez consecutiva a la práctica de Independiente, pese a la intimación de la dirigencia, que mientras tanto se acerca a la definición de su venta al Atlanta United de Estados Unidos. El plantel del "Rojo", conducido por Ariel Holan, inició este lunes por la mañana la parte más dura de la pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, mientras concentra en el hotel Holiday Inn durante toda la semana.Barco, al igual que los tres entrenamientos anteriores de la pretemporada, se ausentó de la práctica pese al pedido de la dirigencia, que ya estaría evaluando alguna represalia económica o jurídica. Es que el mediocampista tiene contrato con el club de Avellaneda hasta junio de 2019, pero aconsejado por su representación se puso en pie de guerra para que la dirigencia de Independiente acepte su salida. Lo cierto es que parece que restan horas para que se termine la novela de su transacción al Atlanta United, club que mejoró la oferta para quedarse con los servicios del juvenil de 18 años. Esta nueva oferta sería por 15 millones de dólares netos por el 70 por ciento del pase de Barco, donde el 30% restante -que quedaría para Independiente- se venderá si el futbolista es transferido antes del 2020. De lo contrario, habría una plusvalía por encima de los 19 millones de dólares.Hasta el jueves pasado, la situación de Barco -autor del penal que le dio la Copa Sudamericana a Independiente semanas atrás- fue comprendida por Ariel Holan, quien lejos de ponerse el traje de juez para juzgarlo, sostuvo que no ve con malos ojos la transferencia, pese a lo que representa su salida para la institución desde lo deportivo. "Si le sirve al club y a él yo no tengo nada que hacer. Podría ser egoísta y pedir que Barco se quede", afirmó en conferencia de prensa el jueves. "​Son cifras muy altas y convenientes para la institución como lo fue la venta de Rigoni. El club debe seguir consolidándose económica y financieramente porque el desafío es seguir siendo competitivos. No podemos descuidar el campeonato y también tenemos la Recopa", aclaró.En tanto, el club presentó oficialmente a sus dos nuevas incorporaciones, el defensor Emanuel Britez y el delantero Braian Romero, quienes llegan provenientes de Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, respectivamente.