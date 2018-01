12 casos de alcoholemia positiva en la ciudad

Durante el fin de semana último, la Municipalidad de Rafaela a través de Protección Vial y Comunitaria desarrolló controles de alcoholemia que arrojaron como resultado 12 casos positivos.Del total, ocho casos tuvieron lugar el sábado y los cuatro restantes el domingo, siendo los lugares de control el Parque Balneario Municipal, avenida Santa Fe, bulevares y avenidas principales, y el sector comprendidopor los barrios Brigadier López, Los Alamos y Villa Aero Club.A raíz de los procedimientos, los agentes municipales labraron un total de 27 actas de constatación en las que registraron 44 infracciones de tránsito.Del total de los casos de conductores con alcohol en sangre, once eran hombres y la restante una conductora femenina. En tanto, las mediciones estuvieron en el rango desde los 0,59 hasta 1,48 gramos de alcohol en sangre.Por otra parte, a raíz de dichos procedimientos y por tratarse la alcoholemia una infracción considerada como grave, se secuestraron 7 carnets de conducir.En los 5 casos restantes no se secuestró el carnet porque el conductor no lo tenía, falta que también fue motivo de infracción.También es importante mencionar que de los doce casos de alcoholemia, nueve eran conductores de automóviles y tres de motocicletas.