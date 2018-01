Para Bertram, el predio del viejo Hospital debería ser un CEMAFE

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram, señaló que desde su particular punto de vista, el predio en donde actualmente se erige el nosocomio público, debería convertirse en un CEMAFE (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe), como el recientemente inaugurado por la Provincia en la capital provincial.En declaraciones realizadas hace algunos días a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el director del efector público dijo: "me hago cargo de lo que digo, de manera personal: desearía que se convierta en un CEMAFE". Pero, ¿qué es eso? El CEMAFE fue inaugurado recientemente. Está cerca de la zona del Casino (27 de Febrero y Mendoza). Tiene como función el cuidado altamente especializado de la salud de la población junto al resto de la red en toda la región centro-norte de la provincia, dando respuesta inicialmente a 22 mil consultas y más de 22 mil prácticas mensuales, mientras que se proyecta, hacia el segundo año, duplicar esas cifras.Este innovador Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias permitirá que cada vecino de la región pueda atenderse en el centro de salud, tal y como se lo viene realizando, pero en el caso que el profesional lo indique, será derivado al CEMAFE, con un turno programado. De este modo se resolverá en un tiempo más óptimo, oportuna y ágil la consulta a especialistas, quienes acompañarán a la población en todo su proceso de recuperación.De definirse ese destino, cuando el Hospital se traslade (el Gobernador había prometido la finalización en 2019), en el predio tradicional del barrio 9 de Julio, se seguiría con los consultorios externos, pero ya no habría internación.Bertram fue muy claro también: "tanto el Gobernador como el ex ministro Miguel González siempre nos transmitieron que la decisión debería ser en forma conjunta entre la Provincia, el Municipio, vecinales, asociaciones civiles, fundaciones, etc. Es una decisión que se tomará en forma conjunta. Pero, para mí, un CEMAFE sería ideal. Por eso, también estamos trabajando en la recuperación edilicia del Hospital: hemos recuperado hasta un 80%".El debate sobre el futuro del lugar ya había sido presentado en su momento por Silvio Bonafede, cuando era presidente del Concejo Municipal. Centro de Radioterapia y la ampliación del Hogar de Ancianos "Magdalena de Lorenzi" son algunas de las propuestas que sugiere para un debate público del cual participarían funcionarios de la provincia, municipales, instituciones y la ciudadanía en general.TOMOGRAFO"La obra está quedando muy linda, muy bonita. Lamentablemente, se tuvieron que hacer algunas reformas para con el equipo en sí. A finales de diciembre llegaron funcionarios de Arquitectura del Ministerio, y nos encontramos con que hay que hacer algunas reformas en el piso (para poder aguantar el peso y tener elasticidad para amortiguar la vibración), donde va a estar el equipo y también hay que reforzar algunas partes de electricidad. Con esto tendríamos ya el final de obra. El equipo está hace un mes y medio en el puerto de Buenos Aires. Supongo que en breve haremos la inauguración", comentó.