Los viajes de Balcedo

BUENOS AIRES, 8 (especial de NA por Sergio Farella). - Los viajes, no uno sino varios, que el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) Marcelo Balcedo hizo al exterior son más que sospechosos: una gran cantidad de ellos coincide con las fechas en las que su socio en el gremio hizo las extracciones que completaron un total de 53 millones de pesos entre 2012 y 2013.Con las manos en la masa aparece Mauricio Yebra, una suerte de mano derecha de Balcedo en el SOEME, quien con un poder otorgado a su favor por el sindicalista -lo que constituye en otra prueba de cargo- extrajo sólo en ese año unos 53 millones de pesos de un total de 70 que había depositado la Dirección Nacional de Escuelas producto de la retención que se le hace a los empleados del sector afiliados.Esas extracciones por 53 millones de pesos no tienen respaldo contable alguno, más allá que la justificación para retirarlos por caja y de una única cuenta bancaria del SOEME fue variando, desde gastos de publicidad, honorarios judiciales, mejoras, software y otros tantos rubros.Pero ninguno de esos gastos contaba con la documentación correspondiente y sólo dos de ellos, destinados al pago de una empresa, se descubrió que se hicieron a través de la presentación de facturas truchas.Al cotejar las extracciones hechas por Yebra con los movimientos migratorios de Balcedo, la justicia descubrió que los viajes de este último al exterior eran posteriores a los retiros de dinero que hacía su apoderado: la sospecha, claro está, es que el sindicalista venía a la Argentina para tomar el dinero y llevárselo.Esos viajes, sumados al poder otorgado por Balcedo a Yebra para poder operar con la cuenta del SOEME, es parte de la prueba que tiene el juez Ernesto Kreplak para disponer la detención del sindicalista, sumado a que no escapa que él era la máxima autoridad en el gremio y no podía desconocer los flujos de dinero ahora cuestionados.La causa es por lavado de dinero y el delito precedente parece encaminarse hacia la defraudación del sindicato, en consecuencia a sus afiliados, aunque es un capítulo abierto pues se detectó un supuesto vínculo de Yebra con la banda narco "Los Monos" de Rosario a partir de que muchos de sus integrantes utilizaban vehículos de lujo que estaban a nombre de aquel.Los 53 millones de pesos entre 2012 y 2013 ya están acreditados para los investigadores pero se están analizando los años posteriores porque se detectaron más extracciones de dinero de la cuenta bancaria del SOEME, aparentemente sin documentación contable correspondiente.Un capítulo aparte fue el accionar de la AFIP en la causa, que despertó la sospecha de los investigadores, pues el organismo había sido quien propulsó un allanamiento que se hizo hace años atrás en el SOEME en donde se secuestró documentación.Pero con el correr de los meses y tras el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, también se modificó la postura del organismo en torno a la causa, pues informó que no había "interés fiscal" al revisar la documentación secuestrada.Fue así como Kreplak citó a declarar al menos a cuatro agentes del organismo recaudador, quienes reconocieron que ese último informe, que le era favorable a Balcedo, no tenía sentido.Por el momento, la causa lo tiene detenido a Balcedo en Uruguay y a Yebra en La Plata, donde se presentó voluntariamente.Hasta el momento, el juez Kreplak recibió un informe de la Gendarmería sobre los detalles de la detención de Balcedo en su chacra cercana a Piriápolis y aguarda las actuaciones del juzgado uruguayo, para luego sí formalizar el pedido de extradición, el cual aún no fue presentado.