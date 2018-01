La actuación de Pablo Novara

Pablo Novara resumió su labor de ayer en estos términos: "Muy contento porque haber culminado esta segunda etapa, fue muy difícil, como se esperaba. Dicen que mañana -por hoy- va a ser peor, que va a ser una combinación de la primera y la segunda. En realidad, a mi me gustó mucho, me sentí muy cómodo en las dunas, pero siento que todavía me falta velocidad de navegación en las mismas. Aunque hoy -por ayer- al haber pasado los autos antes, se facilitó la navegación para las motos y los cuatriciclos porque había muchas huellas y ellos no se perdieron en ningún momento; fue más complicado el andar, pero no hubo problema con los waypoints".El piloto de Bauer y Sigel agregó: "En lo personal, estoy muy feliz porque siento que tengo controlada hasta ahora la situación; quería estar entre el 25 y el 30 en la general los primeros días, salir de Perú en el puesto 30 era lo que yo buscaba por una cuestión de cuidado, quiero salir íntegro física y mecánicamente para llegar a Bolivia en forma óptima. Las cosas están saliendo en la medida en que se planearon en un principio. Manejé muy relajado y eso hizo que no me canse tanto, pudimos llegar temprano, ya almorzamos, sólo resta un baño, buscar la hoja de ruta, hacerla, seguir descansando y entrar en la tercera etapa con los horarios perfectos".