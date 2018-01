Milagro Sala denunció un "hostigamiento judicial"

BUENO AIRES, 8 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, volvió ayer a denunciar un "hostigamiento judicial" en su contra e indicó que el último allanamiento en su casa fue una "payasada", ya que solamente se encontraron 2.000 pesos en la campera de su marido, Raúl Noro."Dijeron que encontraron plata en mi casa y encontraron 2.000 pesos en la campera de mi marido", expresó Sala en diálogo con Radio 10, y agregó: "Fue una payasada lo que hicieron".El jueves pasado, en medio de la feria judicial, la Justicia jujeña realizó allanamientos simultáneos en 21 propiedades, incluyendo rastrillajes con máquinas excavadoras para encontrar dinero enterrado, en el marco de una causa por presunto "lavado de activos" que involucra a la dirigente social Milagro Sala, aunque al final no se encontraron elementos de prueba.Consultada por esos operativos, la dirigente social señaló que "lo único que hacen es abrir una nueva causa a Milagro Sala y pasarla por todos los medios".Sobre el arresto domiciliario que cumple en el marco de la medida de prisión preventiva en la residencia del barrio El Carmen, manifestó: "Estoy viviendo un hostigamiento judicial. No sólo yo, sino también compañeros de la Tupac".En este marco, Sala reclamó que cesen los "aprietes" y las "represiones" en Jujuy."Pedimos a los gritos que alguien pare. Que dejen de apretar como están apretando. Nadie le para la mano al gobierno de Jujuy con todas las represiones", lamentó.En este sentido, Sala abrió fuego contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales, a quien acusó de estar al frente de "una mafia" que "está haciendo muchísimos negocios"."La gente se queja de él. Todo Jujuy se queja. Está haciendo muchísimos negocios. Es toda una mafia y no lo denuncian por miedo", aseguró.Por otra parte, negó tener vinculaciones con el empresario de la construcción Guillermo Fiad, cuyo domicilio fue uno de los allanados debido a las sospechas por su incremento patrimonial (compró 12 propiedades en los últimos seis años).En la casa de este empresario de la construcción fue capturado el contador Diego Matus, quien intentaba huir de la policía con un bolso repleto de dinero y joyas.El próximo 16 de enero se cumplirán dos años desde que Sala fue apresada en medio de un acampe que la Tupac realizaba frente a la sede de la Gobernación.