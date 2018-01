"Teníamos expectativa pero a las promesas se las llevó el viento"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El referente de la comunidad Qom de Formosa, Félix Díaz admitió ayer que tenía "expectativas" con Mauricio Macri pero que "a las promesas se las llevó el viento"."Teníamos expectativas cuando Macri nos visitaba, pero a las promesas se las llevó el viento. No es novedoso para nosotros que el gobierno no responda a nuestros pedidos", se quejó el líder indigenista."Las comunidades indígenas siguen pasando hambre, incluso empeoró con este gobierno. La gestión anterior daba bolsones de comida a los movimientos sociales, pero con este gobierno se cortó la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y se pasa hambre", explicó en diálogo con radio La Patriada.El cacique formoseño que acampó durante meses en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires y se convirtió en una protesta emblemática contra el gobierno de Cristina Kirchner, cuestionó el ascenso del gendarme Emanuel Echazú, único imputado en la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado en Chubut."Para nosotros no es novedad que asciendan a Echazú, siempre los que matan a ciudadanos pobres o indígenas son premiados".Y añadió: "La ley antiterrorista creada por la gestión anterior y apoyada por los partidos políticos es usada hoy por el Gobierno para reprimir a los que se oponen y reclaman".