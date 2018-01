Al-Attiyah, Sunderland, Casale y Loprais en el comienzo del Dakar

Una primera etapa que no planteó demasiadas exigencias para los protagonistas de la cuadragésima edición del Rally Dakar, marcó el inicio de la competencia que transitará caminos de Perú, Bolivia y Argentina.Se deberán recorrer poco menos de 9.000 kilómetros en catorce etapas, los que empezaron a descontarse ayer, cuando se puso en marcha la extenuante prueba desde la capital peruana, Lima.Hombres y máquinas se encontrarán a partir de hoy con mayores dificultades, teniendo en cuenta que las dunas se transformarán en un complicado obstáculo, que los participantes intentarán resolver a partir de una capacidad de navegación que será fundamental en ese tipo de superficie.En lo deportivo, no se registraron sorpresas en la jornada inicial, toda vez que vencieron los que se perfilan como favoritos a luchar por la victoria.El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se adjudicó el parcial en la categoría Autos, postergando a su compañero de marca Bernhard Brinke y al peruano Nicolás Fuchs (Borgward), en tanto que Lucio Alvarez (Toyota) en su regreso fue séptimo, alcanzando la mejor ubicación entre los argentinos.Por su parte, el británico Sam Sunderland (KTM), ganador de la pasada edición, tuvo un arranque muy promisorio y marcó la tendencia en Motos, seguido por Adrien Van Beveren (Yamaha) y Pablo Quintanilla (Husqvarna). Entre los argentinos, terminó séptimo Franco Caimi (Yamaha).Otro candidato, el chileno Ignacio Casale, lideró el dominio de Yamaha entre los Quads, que consiguieron los cinco primeros lugares. Sergei Kariakin y Pablo Copetti, este último argentino, fueron segundo y tercero, respectivamente. Mientras tanto, Pablo Novara (Can Am), el oriundo de Bauer y Sigel, representando a nuestra región, fue 27º.Finalmente, entre los Camiones, se repartieron las principales ubicaciones cuatro marcas diferentes. El triunfo quedó en poder de Ales Loprais (Tatra), seguido por Martin Van Der Brink (Renault), Edoard Nikolaev (Kamaz) y Ton Van Gengten (Iveco). Con inconvenientes en el GPS, tuvo un sensible retraso Federico Villagra (Iveco), que concluyó 21º.Así quedaron ordenadas las clasificaciones de la primera etapa, entre Lima y Pisco, con 31 kilómetros cronometrados:1º Nasser Al-Attiyah (Toyota), en 21m51s; 2º Bernhard Ten Brinke (Toyota) a 25s; 3º Nicolás Fuchs (Borgward) a 34s; 4º Bryce Menzies (Mini) a 38s; 5º Nani Roma (Mini) a 53s; 6º Giniel De Villiers (Toyota) a 54s; 7º Lucio Alvarez (Toyota) a 1m12s; 8º Mikko Hirvonen (Mini) a 1m36s; 9º Jakub Przygonski (Mini) a 1m45s; 10º Martin Prokop (Ford) a 2m04s... 14º Orlando Terranova (Mini) a 2m33s... 17º Alejandro Yacopini (Toyota) a 3m22s... 35º Emiliano Spataro (Renault) a 7m30s... 47º Sebastián Halpern (Toyota) a 11m13s... 48º Juan Manuel Silva (Mercedes) a 11m32s... 50ª Alicia Reina (Toyota) a 11m46s... 53º Martín Maldonado (Mercedes) a 14m04s...56º Omar Gándara (Prototipo) a 15m53s... 57º Roberto Naivirt (Toyota) a 16m25s... 63º Ricardo Neme (Toyota) a 20m04s... 65º José Blangino (Rastrojero) a 22m54s.1º Sam Sunderland (KTM), en 20m56s; 2º Adrien Van Beveren (Yamaha) a 32s; 3º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 55s; 4º Joan Barreda Bort (Honda) a 56s; 5º Xavier De Soultrait (Yamaha) a 1m06s; 6º Matthias Walkner (KTM) a 1m22s; 7º Franco Caimi (Yamaha) a 1m30s; 8º Daniel Nosiglia (KTM) a 1m32s; 9º Antoine Meo (KTM) a 1m48s; 10º Kevin Benavides (Honda) a 1m52s... 16º Luciano Benavides (KTM) a 3m27s... 41º Diego Duplessis (Honda) a 7m13s... 58º Alberto Ontiveros (Honda) a 9m45s... 72º Juan Rojo (KTM) a 13m10s... 73º Pablo Pascual (KTM) a 13m56s... 77º Fernando Fernández (KTM) a 15m08s... 89º Sebastián Urquía (KTM) a 19n93s... 112º Mauricio Gómez (Yamaha) a 34m27s... 114º Leandro Bertona (KTM) a 34m40s.1º Ignacio Casale (Yamaha), en 27m32s; 2º Sergei Kariakin (Yamaha) a 1m00s; 3º Pablo Copetti (Yamaha) a 2m59s; 4º Nicolás Cavigliasso (Yamaha) a 3m08s; 5º Rafel Sonik (Yamaha) a 4m01s; 6º Kees Koolen (Barren) a 4m03s; 7º Gustavo Gallego (Yamaha) a 4m41s; 8º Simon Vitse (Yamaha) a 4m44s; 9º Tomas Kubiena (Ibos) a 5m00s; 10º Jeremías González Ferioli (Yamaha) a 6m02s; 11º Daniel Mazzucco (Can Am) a 7m10s; 12º Manuel Andujar (Yamaha) a 8m44s... 15º Mariano Bennazar (Yamaha) a 10m44s... 17º Alejandro Fantoni (Can Am) a 11m14s... 18º Giuliano Giordana (Yamaha) a 11m43s... 20º Gastón González (Yamaha) a 13m07s... 22º Marcos López (Can Am) a 15m10s... 27º Pablo Novara (Can Am) a 17m34s... 29º Martín Sarquiz (Can Am) a 18m50s... 31º Daniel Domaszewski (Honda) a 19m46s... 38º Carlos Verza (Yamaha) a 3m13s... 41º Carlos Joffre (Yamaha) a 43m18s... 42º Pablo Bustamante (Can Am) a 46m45s.1º Ales Loprais (Tatra), en 15m57s; 2º Martin Van Der Brink (Renault) a 22s; 3º Edoard Nikolaev (Kamaz) a 29s; 4º Ton Van Genugten (Iveco) a 1m11s; 5º Anton Shibalov (Kamaz) a 1m18s; 6º Siarhei Viazovich (Maz) a 1m46s; 7º Dmitry Sotnikov (Kamaz) a 1m48s; 8º Airat Mardeev (Kamaz) a 2m11s; 9º Martin Kolomy (Tatra) a 2m25s; 10º Aliaksei Vishneusky (Maz) a 2m50s... 21º Federico Villagra (Iveco) a 16m37s.