¡Le puso color al verano! El cambio de look de Maxi Casa

No tiene que ver con las promesas. Tampoco apuestas. Si bien se perdió algunos partidos por una tonta expulsión y luego por una lesión en su rodilla, recuperó algo de terreno sobre el final yendo al banco de relevos, entrando y convirtiendo. Después de Gonzalo Klusener, que tiene cuatro, viene él con tres. Maximiliano Casa cerró un 2017 de buena manera y en este inicio de 2018 sorprendió a todos con un cambio. En este caso se trató del look. El delantero de la “Crema” apareció en este inicio de la pretemporada de verano con su cabellera totalmente platinada. Alguna vez supo hacer lo mismo el “Chipi” Darío Gandín, como así también hace un par de años atrás Lionel Messi.“Cambiamos el look, me puse el blanco para ver si soporto algo más el calor, para que no me pese tanto. Estos días hace mucho calor y lo sufro”, le comentó a este medio entre risas (y verdades) Maximiliano Casa. “Sufro mucho el calor”, sentenció ya más serio el nuevo "Damonte", como ya lo apodaron desde el vestuario albiceleste.-Me sentí bien, en casa también estuve trabajando algo, más que nada para fortalecer la parte de la rodilla que en las últimas fechas me tuvo a maltraer, pero bien, descansando y ahora otra vez a los trabajos, divirtiéndonos con un grupo bárbaro.-Por supuesto, nos fuimos de la mejor manera, punteros, ganando de local, en mi caso convirtiendo obvio que me fue bárbaro, a disfrutar y descansar, a todos nos hizo muy bien el cierre que tuvimos.-Creo que va a ser muy difícil. Hay que dar el doble de esfuerzo que hicimos hasta ahora, se viene la parte más dura, de definiciones y nosotros nos tenemos que poner la camiseta de protagonistas, somos punteros y todos nos van a venir a ganar, nosotros vamos a hacer lo nuestro pero todos van a dar el doble para tratar de ganarnos porque somos Atlético.-Por supuesto, hay que tomar ese cargo, es lo más lindo que hay estar en una institución grande como esta y tenemos que defender el puesto que tenemos.-En la cabeza nuestra está mantener una regularidad, esa que nos permitió llegar a la punta en las últimas fechas, de visitante mantenernos como lo venimos haciendo, con buenos resultados pero de local también tenemos que hacernos fuertes por un montón de aspectos, por la gente que nos acompaña, conocemos la cancha y son detalles que tenemos que tener muy en cuenta.-Tenemos varios viajes, pero hay que afrontarlos con alegría y responsabilidad, va a salir todo bien.-No estoy tan conforme con eso, me gusta cuando agarra el parlante Dematei, ahí me gusta, va por el lado del rock y del reggae, sino todo es muy cumbiancha (risas).