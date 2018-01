Quieren que Aguas Santafesinas se sostenga solo con tarifas desde 2019

En los últimos días, Aguas Santafesinas S.A. solicitó un aumento tarifario del 50% que ahora debe revisar el Ente Regulador de Servicios Sanitarios.Por LT10, el titular del Enress, Oscar Pintos dijo que las distintas gerencias están haciendo los estudios técnicos correspondientes, que serán complementados con las opiniones que surjan de las audiencias públicas. Todo ello será tomado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que tiene la decisión final al respecto.“Nosotros como organismo técnico especializado hacemos una revisión de la documentación que envía la empresa y analizamos cuál es la pertinencia o no de los gastos o rubros en los que (la misma) considera que debe gastar”, indicó.Asimismo, explicó que entre las funciones del Enress está arbitrar los medios para reducir los gastos improductivos o ineficientes de ASSA. En ese sentido, se debe hacer un análisis de la variación interanual de costos.AUTOFINANCIAMIENTOComplementando lo anterior, Pintos señaló que “la decisión tomada por el gobierno (de Miguel Lifschitz) es lograr que ASSA se autofinancie en sus costos operativos y de mantenimiento en un lapso de cuatro años”, tomado desde 2016.“Estamos pensando tal vez en el 2019 o 2020 una empresa que se autosostenga financieramente con tarifas. Una empresa que esté saneada”.No obstante, aclaró que el hecho de que las tarifas “reflejen el verdadero costo de operación y mantenimiento no implica que todos los ciudadanos estén en condiciones de poder pagarla”.Por ello, indicó que debe implementarse “una fuerte política de tarifa social que establezca no ya el subsidio desde el Estado hacia la empresa (toda) sino destinado a los que menos tienen”.AUDIENCIAS PUBLICASPintos detalló que las audiencias públicas tendrán lugar el 1º de febrero en Rosario, el 2 de ese mes en Santa Fe (en el aula Moreno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL) y el martes 6 en Gálvez. La inscripción puede realizarse hasta 48 horas antes de cada fecha.El funcionario defendió esos encuentros, al decir que de ellos surgen planteos que luego son volcados en las resoluciones del Enress y tomados por lo tanto en la decisión final del Ministerio interviniente.