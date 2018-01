Quién es Nico Francone

Es hijo del matrimonio Marissa Rocchia (de Rafaela) y Omar Francone (de Humberto I). "Mi padre se fue a estudiar Bioquímica en Francia y cuando terminó la carrera se establecieron en East Lyme, un pueblo tranquilo al lado del mar, en el Estado de Connecticut (Estados Unidos). Ahí me criaron y todos los años vuelvo a Rafaela a visitar la familia entera", cuenta Nicolás de 22 años a un cronista de LA OPINION.Y agregó: "Cuando vengo a Rafaela siempre me quedo con mis abuelos Omar y Nilda Rocchia. Mis padres siguen viviendo en Connecticut: mi papá es vicepresidente de una empresa pharmaceutica en Boston y mi mamá es profesora de español. Tengo un hermano mayor, Matías, quien trabaja en México".Flanders School, East Lyme, Connecticut.East Lyme High School, East Lyme, Connecticut recibido 2013.Cuando cursaba el 3° año vino a la Escuela de La Plaza de Rafaela durante los meses de junio a agosto de 2011. "Quise integrarme a la vida cotidiana rafaelina, así que con ayuda de mi primo, Leandro Rothman, pude matricularme en la escuela de la Plaza, donde tomé cursos de administración de empresa, historia, matemática, lengua e, irónicamente, inglés. Aprendí mucho en mi tiempo tomando clases y también me formé un lindo grupo de amigos, con quienes sigo en contacto y los veo siempre cuando vengo a Rafaela", destaca.Licenciatura en Química (summa cum laude) The George Washington University, Washington, DC, 2013-2017, terminando un semestre antes, con el título "Bachelors of Science in Chemistry".Actualmente cursa primer año en la Escuela de Medicina: Northwestern University Feinberg School of Medicine. "Me dieron un beca completa de 250.000 dólares para estudiar en Chicago, en la escuela Northwestern Feinberg School of medicine, una de las mejores del país", concluye, quien es el presidente de la Asociación de Estudiantes Latinos en Medicina en su facultad.