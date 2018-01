"¿Sabemos esperar la novedad de Dios?"

No a la “pereza de no pedir nada a la vida”, destacó ayer el papa Francisco.

CIUDAD DEL VATICANO. - “¿Sabemos todavía mirar al cielo? ¿Sabemos soñar, desear a Dios, esperamos su novedad …?”, ha preguntado el Papa Francisco para la Epifanía, celebrada el 6 de enero de 2018 en el Vaticano. Presidiendo la misa de las 10 horas en la Basílica de San Pedro, ha subrayado: "Los Reyes Magos no se conformaron con ir tirando, con vivir al día”. Y el Papa advirtió contra “el miedo a involucrarnos, la satisfacción de sentirse ya al final, la pereza de no pedir ya nada a la vida”.Los Reyes Magos, agregó el Papa en su homilía, “hablan poco y caminan mucho... siempre en movimiento”. Por lo tanto, “Jesús se deja encontrar por aquellos que lo buscan, pero para encontrarlo, debemos movernos, salir. No esperar; arriesgarse; no quedarse quieto; avanzar. Jesús es exigente: propone a quienes lo buscan abandonar la silla de la comodidad mundana y la calidez tranquilizadora de nuestras chimeneas”.Durante la homilía del Papa Francisco, expresó: "Son tres los gestos de los Magos que guían nuestro viaje al encuentro del Señor, que hoy se nos manifiesta como luz y salvación para todos los pueblos. Los Reyes Magos ven la estrella, caminan y ofrecen presentes. Ver la estrella. Es el punto de partida. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué sólo vieron la estrella los Magos? Tal vez porque eran pocas las personas que alzaron la vista al cielo. Con frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo: nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión. Y me pregunto: ¿Sabemos todavía levantar la vista al cielo?" (Zenit).