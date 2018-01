Murió el cineasta José Berzosa

PARIS, 7 (AFP-NA). - El cineasta español José María Berzosa, exiliado en París desde 1956 y conocido por sus documentales de contenido político, falleció el 2 de enero en París a los 89 años, informó el sábado a la AFP uno de sus hijos.La familia celebrará una ceremonia íntima el próximo miércoles en las afueras de París, precisó su hijo Daniel Berzosa.Exiliado en Francia en 1956 por lo que él mismo definía como un "antifranquismo visceral", José María Berzosa fue un reconocido documentalista con una larga trayectoria, crítico de cine, ayudante de dirección del director francés Jean Renoir y guionista para la televisión francesa."Mi papá era un provocador, un perfeccionista, era realmente un intelectual", afirma Daniel Berzosa. "Siempre quiso hacer las cosas con el cerebro (...) hoy en día no hay nada en comparación" en la televisión.Amigo de Luis Buñuel, de quien también fue ayudante de dirección, el trabajo de Berzosa destacaba por su forma, recuerda su hijo. "Eran documentales de creación", añade.Entre sus documentales más destacados figuran Arriba España (1976), donde trata la guerra civil española y la dictadura franquista, y la serie de cuatro documentales Chili, impressions (1978)."En cualquier tema España está presente", dijo el propio Berzosa durante una entrevista en 2013 para el Festival Punto de Vista de Pamplona. "Cuando hablo de política afirmo mi interés por la política, no es inconsciente"."Yo de lo español no he intentado nunca deshacerme", aseguraba aunque nunca volvió a vivir a España, pese al retorno de la democracia tras la muerte de Francisco Franco, en 1975.Profesor en varias escuelas como Le Femis en París o San Antonio de los Baños en Cuba, entre otros de sus títulos destacan: Rafael Alberti (1989), Franco un fiancé de la mort (1996) o Luis Buñuel tourne La Voie lactée (1968)."Me siento responsable de todo lo que he hecho y estoy muy satisfecho (...) de la libertad con la que he trabajado siempre", comentó durante la misma entrevista.Su último largometraje de ficción fue Pinochet y sus tres generales (2004), del que Berzosa recordaba el momento en el que entrevistó a la mujer del dictador chileno: "Le pregunté (...) ¿su marido tiene algún defecto? y miró un poco de reojo a su marido y dijo: es un poco dominador". "Yo creo que vale hacer una carrera de cine para obtener una respuesta así", concluyó.