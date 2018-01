La Provincia debe a Rafaela más de $30 millones por Fondo de Obras Menores

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, informó que la Provincia tiene una deuda con la ciudad cercana a los 30 millones de pesos que estarían destinados a obras de pavimento, compra de maquinarias y gastos corrientes.

“Estamos a la espera de la recepción del Fondo de Obras Menores, ya que todos los proyectos han sido aprobados en el 2017. El total de fondos asignados para el año pasado es de 26 millones y se pueden presentar hasta tres proyectos por Municipio al año”, explicó la funcionaria.

Desde el Municipio, “en virtud de una Ordenanza que aprobaba el destino de los fondos, hemos solicitado el 50% que significan 13 millones y están destinados a gastos corrientes. Además, presentamos otros dos proyectos que tienen que ver con pavimentación y la compra de equipos. Para pavimentación se asignaron $11.800.000 y, el resto, se solicitó para la compra de un portacontenedores, un barreaspirador y una caja volcadora”.

También relató que “hubo intensas negociaciones hasta el jueves 28 de diciembre con la expectativa y posibilidad de desembolso de los fondos para gastos corrientes. Todos los municipios y comunas estábamos en la misma situación porque se acercaba fin de año y necesitábamos contar con ese dinero para hacer frente a sueldos y aguinaldos, fundamentalmente”.

“Lamentablemente el año terminó y no tuvimos nada. Contamos con una promesa del gobierno de la provincia de que entre la primera y segunda semana de enero esos fondos se van a hacer efectivos pero hasta el día de hoy no hemos tenido el desembolso. Estamos a la espera de que eso suceda. Respecto a los aportes que corresponden a pavimentación y compra de equipos, los dos están aprobados pero no tenemos fecha probable de desembolso”.



DEUDA DEL 2016

Del año 2016 también existe una deuda de un proyecto que contemplaba obras de pavimento. “Se entregó al municipio el 60% de los fondos correspondientes. La obra se llevó adelante y se hizo la rendición a fines de noviembre”.

Recién ayer, jueves 4 de enero, “recibimos la inspección para corroborar que se concretó la obra. Así que estamos a la espera de la resolución de la inspección para que nos habiliten a recibir el 40% que quedó de ese año. La suma es $3.700.000”.

Por último, la Secretaria de Hacienda y Finanzas remarcó que esta deuda afecta al Municipio porque “los fondos de obras menores se asignan en enero de cada año y no son ajustables al proceso inflacionario. Esto significa que reduce el poder adquisitivo del Municipio”.