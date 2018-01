Un anticipo innecesario de ediles de Cambiemos

Desde hacía algunas semanas, el Intendente ya había anticipado en diferentes medios (incluso, en la entrevista concedida a LA OPINION, a horas de que termine el 2017) que en enero iba a lanzar el concurso para tomar 25 personas en la GUR.Recién en la jornada de ayer se oficializó el llamado. Sin embargo, los concejales Leo Viotti y Lalo Bonino se adelantaron algunas horas y postearon en sus redes sociales la convocatoria, incluso, antes de que formalmente existiera.Si bien en lo publicado ambos aclaraban que "desde el próximo martes 9 va a estar publicada toda la información en la página oficial de la Municipalidad, todavía no está la información disponible", algunos se presentaron igualmente en la Municipalidad, reclamando ser inscriptos. ¿Cómo explicarles que aún no podían ser anotados y que, incluso, deberían esperar una semana más para hacerlo on line?Esta situación no cayó bien en el Ejecutivo. "Consiguieron la información antes y quisieron sacar rédito político con la falta de laburo de la gente. Estamos buscando acercarnos y dialogar permanentemente. Pero esta no es la manera", dijeron desde fuentes cercanas al intendente Luis Castellano.