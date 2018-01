El aumento que pide ASSA es exagerado

El Ente Regulador del Servicio Servicios Sanitarios (Enress) convocó a una audiencia pública para debatir el aumento tarifario que efectuó la empresa Aguas Santafesinas, aunque uno de los directores del organismo, Oscar Urrity, dijo que la empresa planteó un aumento del 50% en dos tramos de 25% cada uno.Urruty expresó que el primer tramo de aumento llegará con las facturas que vencen en mayo y el segundo con las que se pagan en julio. "La empresa justifica los aumentos en una serie de cuestiones que tienen que ver con los números pertenecientes a las estructuras de costos operativos, que para mí no pueden transferirse a los usuarios del servicio"."No me parece lógico y es desproporcionado este pedido de aumento. Habría que tener en cuenta que para este tipo de incremento, los techos no deberían superar el porcentaje de la inflación o el las paritarias de los trabajadores que son los que sostienen el servicio", agregó Urruty."Creemos que el 50 por ciento que pide Aguas no refleja esos números y está muy por encima de cualquier paritaria", remarcó el exdiputado provincial, agregando que "la empresa dice que trata de adecuar sus costos de acuerdo al impacto inflacionario. Y la verdad es que no hay ninguna cifra, ni de consultoras ni del propio INDEC, que sostenga que hubo un aumento de costos del 50 por ciento".En ese sentido, el director del Enress recordó que la factura de Aguas tuvo el año pasado "un aumento acumulado del 72, 2 por ciento. No estamos en condiciones de sostener racionalmente que los usuarios pueden recibir este nuevo aumento del 50 por ciento en la tarifa de un servicio público esencial como el agua".Urruty planteó que "otro tema a discutir es lo que dice el gobierno en el sentido de que todo el costo de la empresa sea sostenido con la tarifa. Hay una decisión del gobierno provincial de dejar de aportar recursos para el sostenimiento operativo de la empresa, y que todo este costo caiga sobre la factura de los usuarios. Eso debe debatirse profundamente. No es el momento para que el Estado se retire del sostenimiento operativo de la empresa".