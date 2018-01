Recomendaciones para personas que viajan a Brasil

La Subsecretaría de Salud de la Municipalidad local brindó una serie de recomendaciones a los viajeros que eligieron como destino turístico Brasil en función de la información suministrada por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Provincia.No se recomienda la vacuna de fiebre amarilla para aquellos viajeros que se dirijan a:Playas del Norte: Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Porto de Gallinas o JericoacoaráPlayas del Sur: Florianópolis, Camboriú, Garopaba, Imbituba, Bombinhas, Itapema, Navegantes, Barra Velha, Ubatuba, Torres.Ciudad de San PabloEstos lugarespresentan riesgos.Sí se recomienda la vacuna para los viajeros a partir de 9 meses de edad, que se dirijan a las siguientes playas: Río de Janeiro, Cabo Frío, Buzios, Angra Do Reis, Ilha Grande, Parati, Arraial do Cabo, Porto Seguro, Salvados, Ilhéus, Canavieiras (Estado de Bahía) , Vila Velha, Manguinhos, Caraguatatuba, Ilhabela, Guaratuba, Guarayá.La vacuna de la fiebre amarilla está contraindicada en:* Personas con enfermedades febriles agudas con compromiso de su estado general de salud.* Personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y sus derivados y antibióticos como la neomicina y kanamicina.* Embarazadas, salvo en situación de emergencia, epidemiológica y siguiendo recomendaciones expresas de las autoridades de salud.* Personas severamente inmunodeprimidas por enfermedad (por ejemplo, cáncer, leucemia, personas con VIH/sida, personas con enfermedades reumatológicas, en especial el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea) o por medicamentos.* Personas con enfermedad de Addison* Menores de 6 meses* Personas de cualquier edad que padezcan alguna enfermedad relacionada con el timo, o que hayan sufrido su extirpación quirúrgica por cualquier causa.Se recomienda evaluar individualmente el riesgo epidemiológico de contraer la enfermedad frente al riesgo de aparición de un evento adverso en mayores de 60 años que previamente no han sido vacunados.Asimismo, debe evitarse la vacunación de mujeres que están amamantando, ya que se han comunicado casos sospechosos de transmisión del virus vacunal a sus hijos. A las mujeres en edad fértil, se les recomienda postergar el embarazo por un mínimo de dos semanas después de la vacunación.Recordar vacunar por lo menos 10 días antes del viaje. La vacunación es de por vida, NO se deben realizar refuerzos cada 10 años.La vacuna puede solicitarse únicamente los martes de 8 a 11 en el vacunatorio del Hospital Dr. Jaime Ferré. Las personas deben ir con pedido médico y DNI en mano.