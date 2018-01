La vuelta del "Apache": "Nunca me fui de Boca"

Luego de meses de dura negociación, el delantero Carlos Tevez logró sellar de palabra su regreso a Boca al lograr la desvinculación de su contrato con el Shanghai Shenhua, que todavía tenía un año de duración, y ya se entrenó con el plantel.

"Vengo con ganas de entrenarme y sumar. ¿Qué significa volver? Nunca me fui", señaló a bordo de su camioneta y bajo una persistente llovizna. Tevez solo atinó a parar un instante, bajó la ventanilla y disparó la frase a su regreso al club.

El "Apache" regresará al "Xeneize" para jugar la Copa Libertadores, la máxima obsesión del entrenador Guillermo Barros Schelotto y el presidente Daniel Angelici.

Ayer, su representante acordó la desvinculación con los abogados del Shanghai Shenhua en una reunión en España, donde el equipo chino realiza la pretemporada.

Así, con todas las firmas estampadas, Tevez será jugador libre y negociará su contrato con Boca, algo que se especula ya estaría resuelto y no tendrá impedimentos.

Tevez ya sabe lo que es ganar la Libertadores con Boca, puesto que levantó la Copa en 2003 y también se alzó con la Intercontinental en esa temporada, entre otros títulos.

Por lo pronto, mientras estuvo entrenándose en el predio de la AFA en Ezeiza por su cuenta, Tevez ya tenía reservado un lugar en la habitación de Ramón Wanchope Abila en Cardales.

Lo cierto es que durante el fin de semana se cerrarán los detalles y el próximo martes se haría la presentación oficial, pero sin tantas luces como aquella en el estadio "La Bombonera", cuando retornó de la Juventus de Italia.

Sin embargo, luego de las 19:00 horas, la cuenta oficial de Boca en Twitter le dio la bienvenida al delantero: "#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca".

Luego de esta noticia, comenzaron a circular por redes sociales innumerables versiones, que aseguran que Tevez elegiría el dorsal 32 y no el 10, que es propiedad actualmente del colombiano Edwin Cardona.

Pero en ese caso para la Copa Libertadores tendrá que elegir otro, ya que el reglamento sólo permite utilizar números del 1 al 30.

"Carlitos" entonces tendrá su revancha en la Libertadores, luego de la frustrante edición de 2016, donde quedó eliminado en semifinales en una serie increíble frente al humilde Independiente del Valle de Ecuador.

Los 40 millones de dólares de los chinos quedarán atrás seguramente en el hincha, que espera volver a verlo pisar "La Bombonera".

Ahora, el trabajo para el entrenador Guillermo Barros Schelotto estará en formar el mejor equipo luego de las incorporaciones de Tevez, Abila, Julio Buffarini y Emmanuel Mas, a la espera del marcador central Gustavo Gómez.