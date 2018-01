La Fórmula E oficializó el retorno de "Pechito"

La Fórmula E oficializó ayer el retorno del cordobés José María López, que reemplazará al suizo Neel Jani en el equipo "Dragon Racing", que no inició bien la temporada. Durante el 2017, con el DS Virgin, López participó de varias competencias de la Fórmula de autos eléctricos, donde logró dos podios en el ePrix de París, Francia, y Montreal, Canadá.

El equipo chino no arrancó de la mejor forma la temporada 2017/18, dado que es la única escudería que hasta el momento no ha sumado unidades en la dos primeras fechas disputadas en Hong Kong. El cordobés debutará en un lugar conocido, el Circuito Internacional del Automóvil Moulay El Hassan, en el Eprix de Marrakesh. "Esta es una gran oportunidad para mí y estoy esperando el desafío de la Fórmula E en la cuarta temporada con DRAGON. Tengo una buena experiencia de la tercera temporada, y estoy seguro de que podemos lograr buenos resultados a medida que avance la competencia", afirmó. Esta temporada, "Pechito" López no podrá ser "local", porque la Fórmula E no vendrá a la Argentina, pero sí lo hará en Santiago de Chile, que la reemplazó en el calendario.

Al mismo tiempo de su regreso a la Fórmula E, "Pechito" desea continuar en el Mundial de Resistencia y disputar las 24 Horas de Daytona. El cordobés está a la espera de ser confirmado como piloto de Toyota, aunque ello no afectaría a sus compromisos en la Fórmula E, porque no habrá coincidencia de fechas entre ambos torneos como sucedió el año pasado. Además, se comentó que también tenía posibilidades concretas de ingresar en la flamante WTCR, la ex WTCC donde fue tricampeón mundial.

“Tengo una buena base de lo realizado en la temporada pasada, por lo que confío en que podremos lograr junto al equipo buenos resultados a medida que avance el campeonato”, agregó López, que en 10 participaciones en la F.E suma dos podios, otros dos “Top 5” y tres “Top 10”, además de tres abandonos. Su mejor resultado fue en París, donde terminó 2°. El regreso del tricampeón mundial de WTCC será el próximo fin de semana en Marrakesh, ciudad donde ya ha vencido en tres ocasiones en la categoría de autos con techo. Además, el año pasado sumó allí su primer punto en la Fórmula E, tras culminar 10° el ePrix.