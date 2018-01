Creciente preocupación por la fuerte ola de aumentos

Aunque se venía previendo desde diciembre, por lo tanto no nos tomó por sorpresa, de todos modos es difícil evitar la indignación que provoca esta oleada de aumentos de toda índole, algunos ya concretados y otros con inminente vías de concreción, además de los que ya tienen fecha fija para el resto del año. Lo que llama la atención, es que todo esto ocurre con la intervención del gobierno -en sus tres niveles- en lo que hace a tarifas de servicios e impuestos como así también autorizaciones diversas para otros rubros, cuando es el propio gobierno quien dice estar luchando duramente contra la inflación, a la cual califica del más grave mal que afecta a la Argentina.Justamente, pocos días atrás fue el propio gobierno nacional el que debió modificar sus metas inflacionarias al 15% para este 2018 en marcha, realizando un anuncio que se ve confrontado con esta oleada de aumentos que hacen poco creíble esa meta de 15 puntos -la anterior de 10% literalmente entraba en condición de ridiculización-, que a una semana de ser hecha pública ya nadie confía en ella, pues se trata de un objetivo que el mismo gobierno se encarga de desnaturalizar.Los combustibles aumentarán entre 5 y 7 por ciento -lo adjudican a la suba del dólar, pero cuando baja la divisa estadounidense no sucede lo mismo con los precios de las naftas-, con el consabido rebote que esto provoca en todo el resto de productos, sea por los costos de elaboración como esencialmente del transporte. En pocas palabras, el combustible impacta directamente en el costo de vida.En Buenos Aires y el Conurbano el transporte aumentó fuerte, aunque partiendo de tarifas casi ridículas comparadas con el interior del país, pues el boleto de colectivo se fue a 8 pesos el general y 6 para jubilados, casi la mitad de lo que se paga en el interior del país -aquí en Rafaela 10 pesos-, pasando el tren a costar 3,75 pesos y también aumentó el subte. Los taxis 17%. Es cierto, en Buenos Aires todos los aumentos se sienten más y tienen mayor rechazo por las movilizaciones y reclamos en la calle que llevan también un gran condimento político por la descarnada oposición de la izquierda y el kirchnerismo duro. Otro tanto les ocurre con la energía eléctrica y el gas, que siempre tuvieron subvencionados al extremo de pagar todavía ahora -con subas incluídas- menos de la mitad que el monto de las tarifas del interior del país.Los peajes subieron en todos lados. Aquí en nuestra provincia la autopista Santa Fe-Rosario aumentó 75% pasando de 20 a 35 pesos y la mucho más cercana ruta 70 -muy utilizada por los rafaelinos- tuvo un 17% de ajuste. El transporte urbano en Rafaela pasó a 10 pesos el boleto general y 6 para jubilados y pensionados.La tasa municipal en esta ciudad fue ajustada en 15% y tendrá otro 8% posterior.También está más caro hacer el DNI que pasó a costar 100 pesos, como así también el pasaporte, ahora 900 pesos. De igual manera sube el costo de todos los documentos públicos.Las medicinas prepagas tendrán un ajuste de 4% en febrero. Además en la provincia de Santa Fe también fueron ajustados el impuesto inmobiliario, las chapas-patente de los vehículos y las imposiciones rurales.Tres de los servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica, el gas y el agua, también se van para arriba. En el caso de la electricidad la distribuidora nacional Camesa aplica un 20%, pero aquí en nuestra provincia la EPE cobrará un 35% en el año, cuestión de no quedarse corto. La aprobación fue en una audiencia entre gallos y medianoche realizada un viernes de fin de año en Recreo, donde una de las pocas voces quejosas fue la del diputado Carlos Del Frade, aunque trascartón el gobierno de Lifschitz procedió a su inmediata aprobación.En cuanto al gas natural ya había aumentado 40% en diciembre, pero se vienen nuevas subas. Y el agua que aquí en Rafaela distribuye ASSA, como en las principales 15 ciudades de la provincia, aunque todavía no resolvió el aumento, se anticipó que será en dos tramos para totalizar 50%, aunque con ese sistema cuando se trace la línea final del segundo incremento se estaría llegando al 56 por ciento.Y aún quedan los alimentos y bebidas, además de todo lo señalado -donde puede haber más agregados, pues en este de tratar de avanzar junto o por delante de la inflación nadie se queda demorado-, siendo lo que más impacta en el bolsillo de la gente. Y más aún en los que menos ingresos tienen, pues en este caso los grupos familiares de bajos recursos deben destinar el 48% para alimentos y bebidas, mientras que los de ingresos altos destinan con ese fin el 22% del dinero que reciben mensualmente.