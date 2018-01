Top line regresó a la producción

En el día de ayer, los 17 empleados de la empresa Top line regresaron a sus puestos de trabajo en el Parque Industrial, y, tal cual como había sido acordado ante el Ministerio de Trabajo la semana pasada, el dueño de la empresa depositó unos $ 100.000, a cuenta de lo que aún deben cobrar los empleados.El dato fue confirmado a LA OPINION por Roberto Oesquer, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de Rafaela, como así también de la CGT local. "Se pusieron a trabajar como estaba previsto y al mediodía les entregaron los $ 100.000", comentó.De acuerdo a los cálculos de Oesquer, los empleados tienen unas dos semanas de trabajo con las tapas de cilindros que quedan por entregar (en el caso de que las máquinas estuvieran en condiciones de trabajar rápidamente y no estuvieran descalibradas) para completar unos pedidos que quedaban por entregar. Para cuando culminen, el dueño se había comprometido en entregar otros 100.000 pesos. El pago de este monto terminará cubriendo aproximadamente una quincena de trabajo de cada uno de los empleados, mientras que se les deben tres quincenas y el aguinaldo.Con respecto a la posible venta de la firma a un inversor local, Oesquer manifestó que no hubo avances.Recordemos que la empresa viene con varios meses de conflictos. El propietario, Néstor Alberto, ya planteó que no quiere y no puede más continuar al frente de la empresa, y que en estas circunstancias busca terminar de producir unas tapas de cilindros que tiene pendientes. Desde ahora y hasta que termine la producción de los pedidos (entre mediados de enero y febrero) continuará la negociación para que -si Alberto da el visto bueno y termina quebrando- la otra persona se haría cargo con un alquiler hasta tanto el juez ponga una fecha para la compra, dentro ya de la quiebra.Para Oesquer, la única alternativa que tiene hoy el propietario de Topline es que este inversor se haga cargo de la empresa, y con un alquiler comience a gerenciarla. “Queda todo supeditado a la negociación que el Sr. Alberto mantenga con el interesado”, precisó el titular del gremio metalúrgico la semana pasada.