Atlético puso en marcha el 2018

Tras la alegría de haber terminado la primera parte del torneo de la Primera B Nacional en lo más alto de la tabla de posiciones, a Atlético de Rafaela le tocó vivir unas vacaciones más que tranquilas. Arrancó el 2018 para la “Crema”.El conjunto de barrio Alberdi cerró el 2017 con una goleada por 4 a 1 sobre Flandria, victoria que lo dejó en el primer puesto de la BN, con 22 puntos. Y seguir ahí arriba, poder estirar esa racha de siete juegos sin caer, con tres triunfos seguidos, es la premisa del equipo para cuando se reinicie el torneo más importante de ascenso de nuestro país. Un clima muy distendido y buen ánimo se percibió en el retorno a los entrenamientos del equipo. Hubo 32 jugadores.Ayer por la mañana, bajo la conducción del entrenador Lucas Bovaglio, el plantel albiceleste comenzó su trabajo en el predio del Polideportivo del Autódromo.No hubo caras nuevas (más abajo la incorporación al cuerpo técnico) y si bien tampoco hay confirmación de incorporar a alguien -puede sumar dos- el DT dejó en claro que Rodrigo Depetris, libre de Tigre, podría ser una opción (ver declaraciones de Bovaglio).Entre las presencias que se dudaban estuvo el arquero Jorge Carranza, que por el momento continuará en la institución, más allá de una posibilidad de emigrar al fútbol chileno. El que no estuvo fue Alfredo Pussetto, el delantero, goleador de la Reserva, que no tiene contrato con Atlético no tuvo posibilidades de jugar en el primer equipo y podría emigrar a otra institución.Los jugadores fueron citados bien temprano para arrancar con una charla en el vestuario, trabajos en el gimnasio, y luego pasaron al campo de juego, donde hicieron algunos movimientos físicos bajo la conducción del preparador físico Gabriel Yomaha y la atenta mirada de Bovaglio, quien estuvo acompañado por su ayudante de campo Fernando “Nano” Clementz, el entrenador de arqueros Ezequiel Medrán y el profe Matías Cabral.Ramiro Macagno, Jorge Carranza, Matías Tagliamonte y Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Stéfano Brundo, Nicolás Dematei, Wilfredo Olivera, Tomás Baroni, Franco Lazzaroni, Gianfranco Ferrero, Francisco Ortega y Nicolás Canavessio; Emiliano Romero, Lucas Pittinari, Alexis Nicolás Castro, Jorge Velázquez, Facundo Soloa, Enzo Copetti, Ángelo Martino, Matías Valdivia, Lucas Quiróz, Lautaro Navas, Mauro Marconato, Enzo Gaggi, Santiago Paz; Gonzalo Klusener, Maximiliano Casa, Mauro Albertengo, Darío Gandín y Manuel Bustos.También se hizo presente el presidente de la institución, Eduardo Gays, y quienes también estuvieron en este retorno a los entrenamientos, encabezados por el presidente de la Subcomisión de Fútbol, Ricardo Castro, fueron Alejandro Zeballos, Carlos Volta y José Griglio.La “Crema” realizará los trabajos veraniegos en nuestra ciudad, en el Autódromo, pero desde el lunes próximo al sábado 13 de enero concentrará en el predio “María”. Luego comenzará con la serie de amistosos programados. El 17 visitando a Patronato, el 20 a Newell’s y posteriormente lo hará ante Unión o Libertad de Sunchales (el 24), aunque también podría sumar un cuarto ante Sportivo Belgrano de San Francisco.En el regreso a los trabajos la única cara nueva que hubo en el plantel profesional de Atlético de Rafaela fue la de una mujer. Entre tantos botines y camisetas transpiradas está ella para ponerle un toque de glamour a la “Crema”. Si bien ya a fines de 2017 había comenzado a realizar algunos trabajos, desde este 2018 se suma al staff técnico como un nuevo integrante. Así presentó Bovaglio a Mercedes Dumont, nutricionista que estará atenta a la alimentación y cuidados de Atlético.“Es un integrante nuevo del cuerpo técnico, es una Nutricionista que ya, a grandes rasgos, comenzó a trabajar las últimas semanas del semestre pasado recabando un poco información de los chicos, ahora se va a involucrar un poco más, no va a estar en el día a día pero la idea es tener un control en ese aspecto de los jugadores, en el aspecto nutricional, en la hidratación para un mejor rendimiento de ellos, para prolongarles la carrera y realizar el trabajo preventivo de lesiones”, se refirió el DT en relación a 'Mechi'.