Ordenaron la prisión preventiva de un hombre

La fiscal María Lucila Nuzzo solicitó la medida cautelar en una audiencia realizada en junio de 2017, sin embargo, no le hicieron lugar al pedido. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación apeló y la Cámara ordenó el reenvío del legajo a un nuevo juez de primera instancia. Nuzzo volvió a solicitar la prisión preventiva, y la semana pasada el juez Nicolás Falkenberg ordenó la preventiva para el imputado. En la misma investigación está con prisión domiciliaria un hombre de 72 años también investigado por abusar de la menor.

Un hombre de 44 años cuyas iniciales son AFG quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza la fiscal María Lucila Nuzzo por abusar sexualmente de la hija -menor de edad- de su pareja en Santa Fe. Además se lo investiga por engañar a la víctima y llevarla a una vivienda en la que le practicaron un aborto.

La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Falkenberg, a raíz del pedido formulado por la fiscal Nuzzo en una audiencia celebrada la semana pasada en los tribunales de la capital provincial.

En el marco de la misma investigación, está en prisión preventiva domiciliaria desde junio de 2017 un hombre de 72 años -cuyas iniciales son IL- que también es investigado por abusar sexualmente de la misma víctima.



DELITOS

El padrastro de la víctima fue imputado por la fiscal Nuzzo como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser cometido por persona encargada de la guarda; por haber sido llevado a cabo contra una menor de 18 años; porque fue aprovechándose de la situación de convivencia preexistente; y porque fue realizado por dos personas) y reiterado en al menos tres oportunidades. Además, la fiscal también le atribuyó la participación necesaria del delito de aborto.

Por su parte, al hombre de 72 años se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido realizado contra una menor de 18 años y por ser cometido por dos personas) en una oportunidad.



LOS HECHOS

“Aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima por la convivencia en la misma vivienda, AFG abusó sexualmente de su hijastra en al menos tres oportunidades”, precisó Nuzzo. “Dos veces lo hizo en la casa que compartían a raíz de la relación de pareja que tenían el imputado con la madre de la víctima, y una tercera vez fue en un taller mecánico en el que la menor también fue abusada por el hombre de 72 años”, agregó.

La fiscal informó que “AFG siempre amenazaba a la adolescente y le decía que si no accedía al acto sexual, forzaría sexualmente o dañaría a sus hermanos y a su madre”.

En relación al aborto al que fue sometida la menor, Nuzzo detalló que “su padrastro la llevó sin su consentimiento y bajo engaño a un domicilio particular donde la sedaron y le practicaron la interrupción del embarazo”. En tal sentido, la fiscal sostuvo que “el imputado siempre estuvo presente mientras se realizaba el aborto, y además pagó la intervención quirúrgica, consiguió el lugar en el cual fue realizada, llegó con la menor y luego la acompañó a su casa”.



SEGUNDA INSTANCIA

A la prisión preventiva de AFG se llegó luego de que la fiscal apelara una resolución de primera instancia en la que se ordenaron medidas alternativas. “Entendimos que había elementos más que suficientes para que estuviera en prisión preventiva, y por eso apelamos. La Cámara revocó parcialmente la resolución y dispuso el reenvío del proceso a otro juez de primera instancia”, explicó Nuzzo.

“Así fue que se realizó una nueva audiencia de primera instancia para debatir las medidas cautelares, y Falkenberg ordenó la prisión preventiva del padrastro de la menor”, concluyó la fiscal.