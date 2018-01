ATE realizó un paro contra los despidos

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un paro nacional con movilizaciones en el centro porteño y ciudades del interior del país, en rechazo a los despidos que se dispusieron en las últimas semanas en el sector público, mientras que lanzó duras críticas contra la Casa Rosada y los gobernadores por el pacto fiscal que acordaron, el cual incluyó un compromiso de "austeridad" y reducción de gasto.

Los estatales se congregaron antes del mediodía en el Obelisco y desde allí marcharon a la sede del Ministerio de Modernización, sobre Diagonal Norte y a pocos metros de la Plaza de Mayo, donde se montó un escenario y se realizó un acto que finalizó con un discurso del secretario general del sindicato, Hugo "Cachorro" Godoy.

"La agresión del Gobierno de (Mauricio) Macri y de los gobernadores que convalidaron el pacto fiscal de la tercera reforma del Estado apunta contra todos los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales de todo el país", denunció Godoy, quien días atrás calculó en 1.200 la cantidad de contratos del sector que no se renovaron en este fin de año.

La marcha, que fue encabezada por Godoy, su par de ATE-Buenos Aires, Oscar De Isasi, y el jefe del sindicato de Visitadores Médicos, Ricardo Peidró, contó además con la adhesión de otras organizaciones del sector de la CTA Autónoma que responde al gremio estatal y que se distanció del secretario general de esa central, Pablo Micheli.

El paro con movilización también se concretó en varias ciudades del país, como Rosario, Salta, San Luis, Tucumán, Chaco, Esquel, Formosa, La Pampa, Catamarca, Río Negro y Entre Ríos, afectando a reparticiones públicas nacionales, provinciales y municipales.

"Acá no sólo hay despidos sino que estamos frente a la destrucción de recursos del Estado que son patrimonio del pueblo argentino y que el Gobierno quiere transferir a manos de empresas amigas", se quejó Godoy frente al edificio donde funciona la cartera que conduce Andrés Ibarra.

En ese sentido, mencionó el cierre de dependencias de Fabricaciones Militares y el SENASA; la paralización de la instalación de la planta nuclear de Zárate y los despidos de Vías Navegables.

Y agregó: "Nuestro patrón no es el gobierno de turno sino el pueblo argentino".

En tanto, en las puertas del edificio, afiliados de ATE disfrazados de los Reyes Magos dejaron sobre lo vereda cajas de regalos con las leyendas "Despidos".

Las cesantías a las que alude ATE son por la no renovación de contratos de trabajadores públicos que vencen cada 31 de diciembre y que, habitualmente, de manera automática se extendían por el plazo de un año.

Por otra parte, el acuerdo fiscal que sellaron el Ejecutivo nacional y las provincias implica aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años, lo cual fue calificado por ATE como un "ajuste" que derivará en más cesantías en esas jurisdicciones.