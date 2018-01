Uruguay: detienen sindicalista y empresario periodístico

LA PLATA, 5 (NA). - El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y empresario periodístico, Marcelo Balcedo, fue detenido ayer en su chacra frente a la Playa Verde de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por maniobras vinculadas a delitos tributarios y lavado de dinero.

Balcedo, director del Diario Hoy de La Plata y vinculado a empresas periodísticas como Emisiones Platenses y revista La Tecla, fue apresado junto a su esposa, luego de las tareas de inteligencia que realizó el Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCOeI).

El juez federal platense Ernesto Kreplak había ordenado la detención y captura nacional e internacional de Balcedo (54 años) y Fiege (33 años), tarea que fue llevada adelante por fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional, Interpol y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al momento del arresto, la pareja -que era requerida a nivel internacional desde el pasado 25 de diciembre mediante notificaciones de color "rojo"- se encontraba en la lujosa vivienda esteña, donde se incautaron "varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentos, documentación personal que se está analizando y joyas", informó el Ministerio del Interior de Uruguay.

Específicamente, encontraron unos 500 mil dólares en efectivo, 6.000 euros y dinero uruguayo, una pistola Glock 9mm, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 Calibre 22 (marca Colt) y gran cantidad de municiones.

Los investigadores incautaron además numerosos autos de lujo, entre los que se destacan una Ferrari, un Mercedes Benz (ambos con patente uruguaya), un Porsche y un Chevrolet Corvette.

Salvo el Porsche del que Fiege era titular, el resto no se encontraban a nombre de Balcedo o su pareja, por lo que se sospecha que los automóviles, el dinero en efectivo confiscado y la propiedad a metros del mar no fueron declarados a la AFIP.

Tras el procedimiento que se realizó en las primeras horas de la mañana, la pareja fue llevada ante el Juzgado de 11 de turno y la Fiscalía Penal de 2 de Maldonado, donde prestaron declaración, y luego se la trasladó a Montevideo: estaba previsto que, tras formalizarse el pedido de extradición y que la justicia uruguaya la resuelva, sea enviada de regreso a la Argentina.

Además de su participación en distintos medios, Balcedo se desempeña como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME).

En noviembre pasado, el juez Kreplak había dictado el secreto de sumario en la causa, que investiga extracciones bancarias de cuentas del SOEME que podrían coincidir con maniobras de lavado de dinero y la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tienen la capacidad contributiva como para afrontarlas.

Un informe de la AFIP puso el foco en extracciones de dinero en efectivo sin verificación, entre 2012 y 2013, por más de 53 millones de pesos.

Balcedo también era investigado por numerosas denuncias en su contra de parte de empresarios platenses y contaba con antecedentes judiciales, con fuga incluida, cuando en 2007 el juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó su detención en una causa que investigaba dos hechos de presunta extorsión a legisladores con el aparente propósito de obtener favores del Estado.

El sindicalista recién retornó al país cuando la orden de detención fue anulada en un polémico fallo.

Los empresarios platenses Ricardo Carozzi y Ricardo Salomé ya lo habían denunciado tiempo atrás por un hecho similar, presentando videos y grabaciones sobre presuntas extorsiones.

En esa causa, Balcedo fue procesado con eximición de prisión hasta que también fue beneficiado por una nulidad dictada por un fiscal.

"Kreplak inició esta embestida como represalia por las investigaciones que el diario Hoy publicó en el año 2015 y que comprometieron seriamente a su hermano, Nicolás Kreplak, exviceministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner, en el escándalo del Plan Qunita. Producto de esta investigación, Nicolás Kreplak fue procesado por el juez Claudio Bonadío y deberá ir a juicio oral", indicó un descargo publicado en el portal del diario platense.