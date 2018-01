Todos de negro a los Globos de Oro

Los Angeles, 4 enero (AFP-NA). - En el frenesí previo a los Globos de Oro, un mensaje a través de la moda: muchas vestirán de negro como muestra de repudio por el escándalo sexual que sacude a Hollywood.Entre las actrices que lideran el movimiento que condena la conducta del otrora influyente productor Harvey Weinstein y otros grandes nombres de la industria, están Jessica Chastain, Meryl Streep y Emma Stone.Pero no solo serán las mujeres. Algunos hombres, como Dwayne "The Rock" Johnson, dijeron que apoyarán la iniciativa vistiendo también de negro. Aunque más que aplausos, levantó algunas burlas."¿De todas formas la mayoría de los hombres que asisten a los Globos de Oro no vienen vestidos ya de negro, con un traje negro, zapatos negros y una corbata negra?", preguntó con sorna el sitio Mic, dirigido al público "millenials"."¿Acaso los hombres que se han manifestado en desacuerdo con las mujeres que protestan en Hollywood, como Matt Damon, por ejemplo, no han aparecido en los Globos de negro?".Es cierto que con algunas excepciones, como el propio Johnson, Donald Glover y Alan Cumming, que se inclinan hacia el terciopelo color vino tinto, la gran mayoría de hombres acude vistiendo esmóquines tradicionales.Entre los estilistas que dijeron que sus clientes apoyarán el llamado "blacklash" se cuenta Ilaria Urbinati, que viste a "La roca", Armie Hammer, Liev Schreiber y Tom Hiddleston, entre otros."En vista de que todo el mundo me lo sigue preguntando... Sí, los hombres se solidarizarán con las mujeres en este movimiento de vestirse de negro para protestar en los Globos de Oro contra la desigualdad de género", escribió Urbinati en Instagram."Al menos mis chicos lo harán. Puedo decir sin duda que este tal vez no es el mejor momento para ser el tipo original y diferente".Los Globos de Oro no especifican un código de vestimenta, por lo que cualquier color es aceptado. Pero algunos comentaristas estimaron que los hombres más conservadores expresarán su apoyo con una cinta o un botón en la solapa.El estilista Michael Fisher, que viste a Hugh Jackman y Sam Rockwell, dijo por su parte que sus clientes llevarán trajes oscuros con un "bolsillo cuadrado negro" en la chaqueta para apoyar la causa."Creo que la mayoría de los hombres irá por lo seguro con un esmoquin negro con una camisa blanca para evitar ser el raro de la fiesta", señaló a la revista Variety.Al respecto, la afilada cronista del sitio The Daily Beast, Erin Gloria Ryan, escribió: "Estoy muy inspirada por los hombres vestidos de negro en los Globos de Oro, un evento al que normalmente van de esmoquin negro"."Es parte de la histórica tradición masculina de hacer el menor esfuerzo posible pero esperando poder llevarse el crédito de todas formas".Aunque el mundo de la moda en Los Angeles reportó una alta demanda de opciones en negro para ese día, hay quienes no están de acuerdo con el movimiento.Elisabeth Sereda, una escritora y productora integrante de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), que entrega estos premios, escribió en Twitter: "Queridas actrices, por favor vistan colores brillantes para celebrar nuestro poder, no negro para estar de luto por estos depredadores.No lo merecen".Jenny Cooney, de la misma organización, se hizo eco de este mensaje. "¿Por qué no deberían las mujeres pararse con la frente en alto con colores vivos para mostrar que no seremos nunca más sometidas?".Rose McGowan, una de las más prominentes críticas de la cultura del abuso en Hollywood y quien asegura haber sido una de las víctimas de Weinstein, criticó esta campaña en un tuit que luego borró."Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felices para el Cerdo Monstruoso [en referencia a Weinstein], vestirán negro en los @GoldenGlobes en protesta silenciosa.esproblema. Aceptarían cualquier premio falso sin pensarlo y sin lograr ningún cambio real".Pero la actriz, poeta y activista Amber Tamblyn prefirió concentrarse en el simbolismo del vestuario negro."Es solo el inicio de la oscuridad que drenará de cada industria".