Sigue sin resolverse la continuidad de Barraza

El comienzo del nuevo año tampoco definió la continuidad o no de Gustavo Barraza como entrenador de Ben Hur, para el año 2018. Tras la finalización de la temporada anterior, resolver esto parecía una cuestión de 15 o 20 días, sin embargo la situación se dilató, a partir también de un calendario que no exige apresuramientos ya que es un hecho que el Federal B arrancará en el segundo semestre.No obstante, lo que ya se resolvió luego de una reunión de los estamentos de fútbol formativo con el Coordinador Rubén Rossi, es que Gustavo Kestler retome la conducción del equipo liguista en reemplazo de Adrián Acosta. Recordemos que "Cebolla" tuvo el año pasado una serie de operaciones -la última será este mes- de una de sus rodillas, que prácticamente le impidió estar trabajando en el fútbol de la institución. Por ende, más allá que Acosta no pudo obtener resultados en el Clausura, la designación de Kestler puede tomarse como devolverle el lugar que por motivos de salud no pudo ocupar en los últimos tiempos. El inicio de los trabajos está previsto para la segunda semana de febrero.De todos modos, puede haber una lectura entre líneas con esta determinación. En la temporada pasada, el Federal B comenzó en julio y el primer torneo liguista tuvo a Barraza como entrenador, donde se logró el campeonato, y manteniendo la base del plantel que luego afrontó el objetivo más importante sin alcanzar la clasificación. Este año esto ya no será así, quizás en parte por motivos económicos para no afrontar el pago de un DT más, o bien porque puede estar en el análisis contratar un nuevo técnico para el Federal a partir de mayo o junio, ya con un panorama claro del calendario.Recordemos que Barraza viene de dos temporadas dirigiendo a BH, siendo la primera la más fructífera en cuanto a resultados, con la final alcanzada frente a Mandiyú. El último año no pudo repetirse, aunque habrá que ver si en el análisis de los dirigentes benhurenses pesa solamente el factor resultados para la elección, u otras cuestiones como promoción de valores juveniles, que para clubes donde cuesta generarse recursos es un factor a tener en cuenta. Igualmente, siempre para el DT y los dirigentes el objetivo apuntado fue el ascenso.A todo esto, cabe acotar que el "Negro" no ha recibido ofertas para dirigir otra institución, aunque en la medida que se dilate todo, puede aparecer alguna oportunidad.JUGADORESEn materia de jugadores, recordemos que de los elementos locales Matías Caballero ya acordó su vinculación con Atlético Sastre, tras finalizar el vínculo con Ben Hur. Habrá que aguardar si otros jugadores que no pertenecen al Club reciben ofertas, ya sea de equipos de Liga Rafaelina o de otras Ligas, si BH decide optar por mantenerlos también jugando el torneo liguista o puede darse un acuerdo para que regresen previo al comienzo del Federal.