Qué dijo Bovaglio en el regreso de la "Crema" a los trabajos

Las vacaciones llegaron a su fin y, ayer bien temprano por la mañana, el plantel de Atlético de Rafaela volvió a los entrenamientos en el predio del Autódromo.Luego de casi dos horas de trabajos el DT de la “Crema”, Lucas Bovaglio, dejó sus primeras sensaciones en este regreso a la actividad. “Al plantel lo vi bien, con ganas, obviamente con la ilusión intacta con el cierre que tuvimos que fue muy bueno”, y agregó: “En una breve charla hablamos de lo lindo que es lo que se nos viene, del compromiso que necesitamos de todos y ojalá que un par de muchachos que aún tienen algunos inconvenientes físicos se recuperen lo más rápido posible para el día que nos toque arrancar contemos con todo el plantel a disposición”.-No podemos esperar cuatro o cinco fechas para que el equipo se termine de soltar, necesitamos que cuando juguemos en Madryn el equipo ya esté bien y si bien vamos a tener días de cargas altas y de hacer énfasis en lo físico, la principal área que queremos desarrollar es la futbolística que es donde el equipo ha mostrado algunos síntomas pero entiendo que puede mejorar mucho más.-Mínimo tenemos doce finales y cada partido va a ser una final y no por ponerme el cassette, vamos a enfrentar a equipos que quieren estar en el primer lugar o dentro de los nueve o muchos que van a tratar de evitar los seis descensos que tiene la categoría. cada partido va a tener mucho en juego, van a ser partidos de detalles, de mucha intensidad y si te toca jugar el reducido jugás partidos de ida y vuelta que también son finales. Es un semestre de emociones intensas, de mucha preparación y de tener a todos al pie del cañón porque siento que al plantel lo vamos a necesitar prácticamente en su totalidad, cuando empezás a jugar esta clase de partidos, el estrés, los viajes, las lesiones, suspensiones sí o sí te llevan a buscar variantes en jugadores que habitualmente no son titulares.-Se trabaja en distintos aspectos, desde la logística para que esos viajes se planifiquen de la mejor manera, especialmente el primero que es el más difícil de todos para organizarnos y después una parte de cómo vas llevando los viajes es la preparación que podamos hacer, teniendo a todos los jugadores a disposición ya que en algún momento la seguidilla de viajes y partidos hace mella y necesitás recambio, son algunos puntos que hay que tener en cuenta cuando te toca un fixture como el que nos tocó a nosotros.-Si aparece un jugador que nos seduzca y nos interese y realce la jerarquía del plantel lo podríamos llegar a sumar, hoy por hoy, después de haber tenido varios ofrecimientos de jugadores, la gran mayoría los hemos analizado y visto, otros nos quedan por ver. No son jugadores que nos varíe o eleve el nivel del plantel que tenemos actualmente.-Sí, puede ser. Atrás no necesitamos incorporar, en el arco estamos bien, y si aparece algún volante distinto o algún punta que realmente sea imposible de rechazar lo podríamos sumar.-Por eso tampoco hemos salido al mercado a preguntar por muchos jugadores, solo por uno, para saber cuál era la situación y es por un jugador que está en primera división y es raro que baje a la B Nacional. El hecho que los equipos de Superliga no tengan límite para incorporar hace que todos se muevan en primera, es un mercado que no es sencillo pero tenemos un plantel largo y, hoy por hoy, tratamos de recuperar a algunos jugadores que tenemos en el plantel y que en el primer semestre no logramos sacarle el máximo, antes que salir en búsqueda de algún refuerzo.-Puede ser una opción. Es un jugador que conozco, que está con continuidad, nos podría dar soluciones en dos o tres posiciones y que “Roly” nos podría dar. A él lo han ofrecido algunos días atrás pero hay que ver cómo se van a ir desarrollando estos días de pretemporada si vamos en búsqueda de él o no.-Alfredo es un jugador que forma parte del plantel, que lo tenemos en cuenta, que no tuvo chances de competir, ha tenido que estar en Reserva, ganarse un lugar desde ahí, tuvo una lesión en el medio que lo tuvo alejado prácticamente un mes y la verdad que no tuvo chances. Nos gustaría que continúe, es un chico joven que tiene muchísimas ganas de progresar, hay muchos aspectos que tenemos que pulirle pero obviamente, al verse relegado, busca la posibilidad de irse a otro club.-La última vez que hablamos fue antes del receso, se presentó a entrenar y no hemos tenido una nueva charla. Mientras tanto seguirá siendo uno de los arqueros que tiene el plantel.