Intiman al Presidente del Concejo Municipal

A partir de la entrevista al flamante presidente del Concejo Municipal Raúl "Lalo" Bonino en LA OPINION (13/12/17), realizada por el cronista Emilio Grande (h.), en la que admitió que cobraba de bolsillo 53.000 pesos mensuales, no percibiendo viáticos ni gastos de representación, Jorge Alberto Quevedo (DNI 11.295.049), en su calidad de dirigente del partido "UNIR", con el respaldo de la conducción nacional y provincial, presidida por el Dr. Alberto Asseff, envió una carta documento (el 27/12/17), intimando en un plazo de 72 horas al citado titular del Cuerpo legislativo local.

En la misma solicita que "ponga a disposición copia de recibos de haberes correspondientes a los últimos seis meses del año 2017 (julio-diciembre) a los fines de control de los reales ingresos obtenidos como miembro del Cuerpo legislativo, todo bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan a fin de garantizar el derecho a la información veraz, completa y oportuna, contemplado en la ordenanza Nº 3528".

El contenido de la misiva a la que tuvo acceso este Diario expresa: "Su sueldo como el de todos los concejales es de aproximadamente $ 82.000 (pesos ochenta y dos mil) más los títulos educativos que usted puede tener. Los sueldos son 'siempre nominales' columna del haber completa, por ende ese es su 'haber' o sea su 'sueldo real y concreto', como cualquier empleado o trabajador en relación de dependencia, es el 'sistema remunerativo argentino' (así se denomina) es idéntico a todos los empleados y/o trabajadores de nuestro país". Y agrega: "Los descuentos que usted sufre en su recibo y que disminuyen obviamente su ingreso salarial y efectivo....'eso' sí.., se denomina 'sueldo neto o de bolsillo' y es lo que le queda después de todos los descuentos de ley. Ej.: jubilación, obra social, ley 19032, ANSES, jubilación, etc., y los que tenga particularmente. Todos estos descuentos se denominan 'salarios diferidos' por que usted los cobra pero los debe aportar por obligación legal. Por eso señor Presidente del Concejo 'no mienta más'... por favor.. y muestre y publique su propio recibo de sueldo completo (ya que debe ser público) y además corrija la página web oficial del Concejo Municipal, donde la información que está es la de los sueldos netos y 'no' los 'sueldos nominales' (columna del haber, le reitero) de cada concejal como debe ser".

Finalmente, dice que "además le reitero que debe devolver el importe del reintegro del 'impuesto a las ganancias' que usted también percibió indebidamente durante 18 (dieciocho) meses consecutivos, infringiendo normas y contemplando un posible delito. Si usted dice ser 'Cambiemos', pues entonces comience a 'cambiar' usted primero y no siga 'mintiendo o escondiendo' los datos reales, como las anteriores autoridades del Concejo que ahora usted preside, y sea el 'Cambiemos' con 'C' y no el 'Kambiemos' con 'K'. Es la importancia de los 'pequeños detalles' que reflejan lo que cada persona o gobernantes es 'realmente' con sus 'actitudes'..., y no lo que dicen ser, simplemente hablando en un reportaje periodístico. Espero 'cumpla' con su obligación de informar correctamente a la ciudadanía y no faltándole el respeto... mintiendo como ahora".

Si no contesta nada, "la semana próxima hacemos la denuncia en Fiscalía de Estado de calle Necochea. No sólo por información pública sino incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es más grave, los dos motivos; es la primera vez que se intima por posible juicio a un Presidente del Concejo de Rafaela", destacó ayer Quevedo a LA OPINION.