Rotary entregó valioso aporte al Hospital

Tal como lo habíamos anunciado, en la mañana de la víspera en la sala de reuniones de la Asociación Cooperadora del SAMCo Hospital "Dr. Almícar Gorosito" tuvo desarrollo una particular ceremonia en cuyo transcurso el Rotary Club Sunchales entregó a la cooperadora del efector de salud un electrobisturí de radiofrecuencia digital.En la oportunidad Héctor Delloni hizo saber que Ernesto Bosco, hoy coordinador del nodo de Salud de la Región 2, y por ese entonces Director del Hospital sunchalense, hizo conocer a la institución de servicio la necesidad de ese elemento, e inmediatamente después se abocaron a la tarea de iniciar la búsqueda de los fondos para alcanzar la meta.Mario Lipinsky, presidente del club agradeció la presencia en la ceremonia, y cedió la palabra a Dimas Vicentín porque fue uno de los que estuvo al frente de la gestión.Vicentín por su parte ratificó lo expresado por Delloni y recordó que "hace tres años tres clubes nos juntamos para una subvención, y el año pasado nos tocó a nosotros, el problema es que las subvenciones distritales significan un monto muy pequeño y no alcanzaba para adquirir un aparato de este nivel, entonces lo que hicimos fue tomar esa subvención y agregarle unas cosas más, la verdad que se trabajó muy bien con el Distrito, el primer monto vino desde ahí, y lo segundo fue colaboración de muchas entidades públicas y privadas de la ciudad y de las Comunas cuyos vecinos se atienden en este Hospital, y toda la comunidad de Sunchales que colaboró con la compra de pollos, pastas y helados".Cuando estaba hablando Vicentín se sumó al acto el senador Calvo, quien luego efectivizó la entrega de un aporte, justamente para cubrir el costo de este aparato.Ricardo Cravero destacó el aporte efectuado por la Fundación Rotaria- puso de relieve el aporte que hace la Fundación a América Latina, que aporta el 5% y recibe más del 20%,-, fue recordada también la participación de una subvención global con Nigeria -que había requerido la construcción de baños para una escuela secundaria y primaria-. Se puso énfasis en señalar que "la colaboración que recibimos hoy acá es parte de ese fondo distrital que es parte de la Fundación Rotaria y el resto es la colaboración de todos".Por su parte Ernesto Bosco enfatizó que "a mí me tocó iniciar las conversaciones por este material que es un electrobisturí que va ayudar mucho en el quirófano y creo que es un gran paso adelante, ya que teníamos uno muy viejo, que hace varios años pedía cambio. Quiero retrotraerme un poco más atrás y la verdad es que las dos ayudas que pedimos a Rotary -cuando se hizo la cena anual- y pudo comprarse el equipamiento para el servicio de transfusión hospitalaria, hace poco se hizo la entrega oficial, pese a que hace tiempo que estaba aquí, el primer agradecimiento a Rotary y también por este otro gran paso adelante que es la entrega del bisturí, que Erica - Rodríguez, la directora, con todo el equipo podrán darle el mejor uso, ya que permite una diversidad de actividades dentro del quirófano". También destacó que el trabajo de la comunidad, coordinado por instituciones como Rotary terminan beneficiando a la salud, y fundamentalmente la salud pública se construye absolutamente entre todos". También tuvo términos elogiosos para la colaboración que aporta el senador Alcides Calvo desde la Legislatura.Por su parte el senador Alcides Calvo, hizo entrega del aporte y remarcó "uno se pone muy contento cuando la región y la ciudad de Sunchales tengan instituciones como Rotary que toma a su cargo proyectos que son para el bien de la comunidad". Enfatizó que son muy valiosos estos aportes a la salud, que no son gastos sino inversión".Finalmente testimoniaron su agradecimiento Erica Rodríguez, titular del nosocomio público y Carlos Temporelli, representando a la Asociación Cooperadora.Todo concluyó con la entrega del donativo, efectivizado por Mario Lipinsky, presidente de Rotary y receptado por Carlos Temporelli, titular de la Cooperadora.